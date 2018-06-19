Стало известно количество платных подписчиков музыкальных сервисов Mail.ru Group
Несмотря на волну негодования, которую вызвала новость о введение ограничений на бесплатное прослушивание музыки в принадлежащих Mail.ru Group социальных сетях, результаты мягкой монетизации можно признать успешными. С момента введения в апреле прошлого года платной подписки количество пользователей, воспользовавшихся данной услугой превысило полтора миллиона. Это значительная цифра для российского рынка, где рядовой пользователь не приучен платить правообладателям музыкальных произведений.
Стоит отметить, что введение платных подписок произошло как раз по требованию правообладателей, которые ранее неоднократно обвиняли Вконтакте и Одноклассники в пособничестве музыкальному пиратству. Теперь все доходы от подписок распределяться между правообладателями в зависимости от количества прослушивания каждого из принадлежащего им треков.
- В Петербурге закрасили граффити с основателем социальной сети «ВКонтакте» Павлом Дуровым
- Раздел с товарами и услугами появится в «Одноклассниках»
- Apple назвал самые популярные приложения в России в 2017 году
- В Петербурге скончался композитор, создавший музыку к фильму «На войне как на войне»
- Музыку «ВКонтакте» и «Одноклассниках» теперь можно слушать бесплатно не дольше получаса