Стало известно количество платных подписчиков музыкальных сервисов Mail.ru Group

Несмотря на волну негодования, которую вызвала новость о введение ограничений на бесплатное прослушивание музыки в принадлежащих Mail.ru Group социальных сетях, результаты мягкой монетизации можно признать успешными. С момента введения в апреле прошлого года платной подписки количество пользователей, воспользовавшихся данной услугой превысило полтора миллиона. Это значительная цифра для российского рынка, где рядовой пользователь не приучен платить правообладателям музыкальных произведений.

Стоит отметить, что введение платных подписок произошло как раз по требованию правообладателей, которые ранее неоднократно обвиняли Вконтакте и Одноклассники в пособничестве музыкальному пиратству. Теперь все доходы от подписок распределяться между правообладателями в зависимости от количества прослушивания каждого из принадлежащего им треков.