Революция Рентгена

Новозеландская компания MARS Bioimaging произвела настоящую революцию в мире рентгеновских снимков. Благодаря модификации датчиков Medipix3 изначально разработанных по заказу CERN и использовавшихся для обнаружения частиц в адронном коллайдере новозеландцам удалось получить рентгеновские снимки в цвете и в формате 3D. Благодаря новому уровню визуализации снимков врачи смогут лучше идентифицировать состояние тканей организма пациента и точнее выявлять признаки различных заболеваний.

Дополнительными преимуществами новой технологии является повышенная точность снимков и меньший вред для здоровья пациента. Последний фактор позволяет производить большее количество снимков для более точной диагностики.

Ожидается, что уже в ближайшее время рентгеновские аппараты нового типа начнут испытывать в реальных условиях в некоторых больницах Новой Зеландии.