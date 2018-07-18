Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ спецпроект
Санкт-Петербург +25 погода в Петербурге
Доллар 62.9
Евро 73.13
Юань 9.37
Общество

Революция Рентгена

Общество
Благодаря новозеландским ученым привычный нам с самого детства черно-белый рентгеновский снимок изменится до неузнаваемости. Теперь он будет цветным и трехмерным.

Новозеландская компания MARS Bioimaging произвела настоящую революцию в мире рентгеновских снимков. Благодаря модификации датчиков Medipix3 изначально разработанных по заказу CERN и использовавшихся для обнаружения частиц в адронном коллайдере новозеландцам удалось получить рентгеновские снимки в цвете и в формате 3D. Благодаря новому уровню визуализации снимков врачи смогут лучше идентифицировать состояние тканей организма пациента и точнее выявлять признаки различных заболеваний.

Дополнительными преимуществами новой технологии является повышенная точность снимков и меньший вред для здоровья пациента. Последний фактор позволяет производить большее количество снимков для более точной диагностики.

Ожидается, что уже в ближайшее время рентгеновские аппараты нового типа начнут испытывать в реальных условиях в некоторых больницах Новой Зеландии.

Темы:
Материалы по теме
Сообщи о важном
 
Человек города Человек города: Татьяна, программист, 32 года Революция - двигатель прогресса?
Самое читаемое

Фоторепортажи

Последние новости
© 2012–2018 ok-inform.ru - «Общественный контроль» Вся информация, размещенная на веб-сайте ok-inform.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями. Использование материалов, объемом менее 500 знаков, возможно только с активной ссылкой на ok-inform.ru. Использование материалов, объемом более 500 знаков, возможно только с письменного разрешения редакции ok-inform.ru. Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет. 18+
Яндекс.Метрика