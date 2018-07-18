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Общество

Самый старый хлеб

Общество
Английским исследователям на основании археологических раскопок, проведенных в Иордании, удалось воссоздать самый древний рецепт приготовления хлеба. Про предварительным оценкам возраст найденного и воспроизведенного хлеба оценивается в 14 тысяч лет.

Это открытие в корне меняет представление о возрасте хлеба. Ранее считалось, что впервые хлеб как продукт появился 9 тысяч лет назад на территории современной Турции. Однако во время археологических исследований в Черной пустыне было обнаружено здание, в котором находился круглый каменный камин, внутри которого были найдены несколько обугленных хлебных крошек. Возраст найденных крошек ориентировочно составляет 14-14,5 тысяч лет.

Исследование крошек показало, что хлеб состоял из муки дикой пшеницы и ячменя, смешанной с водой. Этот древний хлеб выпекался в виде лепешек и по вкусу отдаленно напоминал нечто среднее между восточной питой и современным многозерновым хлебом. Таким образом, можно утверждать, что процесс хлебопечения был освоен человеком еще до появления земледелия, при этом для изготовления хлеба использовались дикие злаки, а изобретение хлеба стало стимулом для целенаправленного выращивания зерновых и началом развития сельского хозяйства как такового.

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