Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ спецпроект
Санкт-Петербург +20 погода в Петербурге
Доллар 63.49
Евро 73.93
Юань 9.37
Общество

Новая Горилла на страже вашего смартфона

Общество
Компания Corning специализирующаяся на выпуске защитных стекол для смартфонов презентовала шестую версию своего самого популярного продукта.

Согласно техническим спецификациям новая версия обладает в два раз большей прочностью, по равнению с прошлым поколением стекол, выпущенным два года назад. По заверениям инженеров Corning, смартфоны, оснащенные Gorilla Glass 6 смогут выдержать пятнадцать падений на женскую поверхность с метровой высоты. Добиться такого впечатляющего результата удалось за счет нового химического состава стекол, который позволяет гораздо лучше справляться с компрессией, возникающей во время столкновения. Кроме того, новая версия стекол может использоваться не только в качестве защитного слоя для дисплея, но и в качестве задней панели смартфонов.

Ожидается, что первые телефоны, оснащенные Gorilla Glass 6 появятся на полках магазинов ближе к концу осени.

Темы:
Материалы по теме
Сообщи о важном
 
Человек города Человек города: Инна, инспектор РЖД, 36 лет Что бы вы сделали, превратившись в Деда Мороза?
Самое читаемое

Фоторепортажи

Последние новости
© 2012–2018 ok-inform.ru - «Общественный контроль» Вся информация, размещенная на веб-сайте ok-inform.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями. Использование материалов, объемом менее 500 знаков, возможно только с активной ссылкой на ok-inform.ru. Использование материалов, объемом более 500 знаков, возможно только с письменного разрешения редакции ok-inform.ru. Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет. 18+
Яндекс.Метрика