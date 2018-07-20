Общество
Новая Горилла на страже вашего смартфона
Согласно техническим спецификациям новая версия обладает в два раз большей прочностью, по равнению с прошлым поколением стекол, выпущенным два года назад. По заверениям инженеров Corning, смартфоны, оснащенные Gorilla Glass 6 смогут выдержать пятнадцать падений на женскую поверхность с метровой высоты. Добиться такого впечатляющего результата удалось за счет нового химического состава стекол, который позволяет гораздо лучше справляться с компрессией, возникающей во время столкновения. Кроме того, новая версия стекол может использоваться не только в качестве защитного слоя для дисплея, но и в качестве задней панели смартфонов.
Ожидается, что первые телефоны, оснащенные Gorilla Glass 6 появятся на полках магазинов ближе к концу осени.
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