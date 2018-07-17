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Общество

Уровень иммиграции в Англию упал до минимума

Общество
Уровень так называемой чистой миграции из стран Европейского союза в Англию по итогам прошлого года упал до пятилетнего минимума.

На фоне постоянно обсуждаемых общеевропейских проблем с мигрантами Национальная статистическая служба Соединенного Королевства отчиталась о рекордном падении уровня чистой миграции. То есть за последний год значение абсолютной разницы между количеством прибывших и выбывших из Англии достигло своего минимум за пять лет. Причем, уровень падения за год составил 24 процента, что демонстрирует резкий спад интереса жителей европейских стран к переезду в Великобританию.

При этом у жителей других стран, в том числе России, вопрос о том, как иммигрировать в Англию, по-прежнему актуален. Так, показатель общей иммиграции за прошедший год вырос на 11 процентов, что равняется 282 тысячам человек. Этот тренд не вызывает особого восторга как у экспертов по вопросам миграции, так и у самих англичан. По мнению первых, столь резкое падение к иммиграции среди европейцев, большинство из которых являлось высококвалифицированными специалистами, напрямую связано с процедурой Brexit, то есть выхода Великобритании из состава Европейского союза. Процесс выхода должен официально завершиться весной следующего года и можно смело ожидать, что падение европейской иммиграции продолжится и в текущем году. Простых жителей немало смущает тот факт, что страна, по сути разменивает образованных европейцев на жителей стран так называемого третьего мира, к которым в Англии достаточно скептическое отношение, особенно среди представителей Консервативной партии.

К последней, к слову, накопилось достаточно много претензий как раз по миграционному вопросу. В предвыборной программе консерваторов, которые на сегодняшний день являются правящей партией, одним из основных был пункт о сокращении уровня чистой миграции до десятков тысяч. По факту же, уровень миграции исчисляется сотнями тысяч и продолжает расти и это может негативно сказаться на шансах партии на следующих выборах.

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