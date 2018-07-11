Google Pay: дружба дружбой, а деньги врозь

При всем удобстве технологии бесконтактной оплаты с помощью смартфона в ней всегда существовал существенный недостаток в виде невозможности совместной оплаты счета. И если в случае заказа такси онлайн вы могли разделить стоимость поездки с помощью встроенного функционала приложения, то при оплате ужина в ресторане такой возможности раньше не было. Однако, после недавнего обновления в Google Pay появилась возможность разделить любую покупку со своими друзьями или коллегами. Для этого после оплаты товара или услуги необходимо выбрать пункт «Split the cost» и предложить разделить траты своим спутникам. Стоит учесть, что каждый платеж можно разделить не более чем на пять пользователей, так что если речь идет о большой компании, то разделять стоимость совместной трапезы придется по старинке.