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Общество

Тренер до Китая довезет

Общество
Режиссерский дебют популярного российского актера Данилы Козловского дебютирует на экранах кинотеатров Китая.

Спортивная драма, посвященная российскому футболу и рассказывающая о судьбе бывшего футболиста национальной сборной Юрия Столешникова, который волею судьбы становится тренером провинциальной команды собрала в российском прокате около 14 миллионов евро и теплые отзывы зрителей. Теперь пришло время попытаться завоевать сердца зарубежных зрителей. Честь первыми ощутить экранную мощь российского футбола и оценить игру Козловского, исполнившего в своем фильме главную роль, выпало зрителям Поднебесной.

Стоит отметить, что фильм выходит в действительно широкий прокат и будет демонстрироваться на 10 тысячах экранах по всему Китаю.

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