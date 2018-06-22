Тренер до Китая довезет

Спортивная драма, посвященная российскому футболу и рассказывающая о судьбе бывшего футболиста национальной сборной Юрия Столешникова, который волею судьбы становится тренером провинциальной команды собрала в российском прокате около 14 миллионов евро и теплые отзывы зрителей. Теперь пришло время попытаться завоевать сердца зарубежных зрителей. Честь первыми ощутить экранную мощь российского футбола и оценить игру Козловского, исполнившего в своем фильме главную роль, выпало зрителям Поднебесной.

Стоит отметить, что фильм выходит в действительно широкий прокат и будет демонстрироваться на 10 тысячах экранах по всему Китаю.