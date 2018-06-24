Общество
Марш против Brexit собрал в Лондоне более 100 тысяч человек
Акция протеста была приурочена к годовщине референдума, прошедшего в Великобритании в 2016 году, по итогам которого 52% жителей туманного Альбиона проголосовали за отделение от Евросоюза. Сообщается, что в сегодняшнем митинге приняло участие большое количество англичан, ранее проголосовавших за Brexit.
Согласно достигнутым ранее с ЕС договоренностям полноценному выходу будет предшествовать переходный период, который продлится до 31 декабря 2021 года.
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