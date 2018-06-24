Таможенные войны. Индия повышает ввозные пошлины на трубы и сельскохозяйственную продукцию.

Новые таможенные пошлины на импорт стали и алюминия вызывают ожесточенные споры внутри Соединенных Штатов и предельно резкую реакцию извне. Так Индия, ставшая одной из жертв новой тарифной сетки, приняла решение о резком увеличение пошлин на импортируемые американские товары. Причем, в отличие от США рост пошлин коснется не только металла и продукции из него, но и многих сельскохозяйственных культур.

Возможно столь резкой реакции дополнительно способствовали результаты специального расследования, проведенного Министерством торговли США, согласно которым было принято решение о вводе компенсационных пошлин на сварные трубы (http://www.avglob.org/29nk-truba.html) большого диаметра поставляемых из Индии, Турции, Кореи и Китая. Причем, максимальными пошлинами, превышающими 500 процентов, будет обложена продукция индийских металлургических компаний. Для сравнения: на китайские трубы будет действовать 198 процентная пошлина, а пошлины для Турции и Кореи будут колебаться от 1 до 4 процентов. Очевидно, что подобное неравенство сделает трубы из Индии неконкурентоспособными на рынке США, что в свою очередь сильно ударит по индийской металлургической промышленности, и без того переживающей не самые лучшие времена. Напомним, что в прошлом месяце Индия сократила экспорт стали в мае на треть. Ожидается, что новый «налог на трубы» будет введен не раньше декабря этого года.

Индийская сторона не скрывает, что их не устраивает политика санкций, проводимая администрацией Дональда Трампа, и что повышение пошлин – это прямой в ответ на действия США. Однако большинство экспертов уверено, что ни подобные контрмеры других стран, ни активная критика внутри Соединенных Штатов никак не повлияют на заградительную таможенную политику, проводимую американским президентом.