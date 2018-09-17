Канье Уэст и Памп побили рекорд YouTube

Ироничный клип «I Love It» с минимумом декораций, но довольно дерзким текстом установил новый рекорд по количеству просмотров за первую неделю после публикации на ютьюб. Совместный клип Kanye West, Lil Pump и Adele Givens за семь дней с начала публикации набрал 98 миллионов просмотров, несмотря на крайне скупую, если не сказать экономичную графику. Напомним, что на сегодняшний день самым просматриваемым клипом является набивший всем оскомину Despacito в исполнении Luis Fonsi. Количество просмотров этой композиции равняется… 5 миллиардам.