Обзор культиваторов Elitech

По существующей на сегодняшний день традиции под словом мотокультиватор подразумевают активную почвофрезу, приводимую в действие двигателем внутреннего сгорания, обычно бензиновым. Основной задачей такой фрезы является безотвальная обработка почвы. К этому виду работ относится снятие дёрна и рыхление почвы на глубину пахотного слоя – около 15 см. Мотокультиватор автономен, то есть, не используется как прицепное или навесное орудие к тракторам или мотоблокам.

Культиваторы Elitech – механический помощник для работ в саду

Любой культиватор Элитек строится по классической схеме. Это рама, на которую сверху устанавливается двигатель внутреннего сгорания и шестерёнчатый редуктор, а снизу к ней крепится цепная передача в стальном кожухе, на ось нижней ведомой звёздочки которой устанавливаются сегменты почвофрезы . Вращающий момент от вала двигателя к редуктору передаётся исключительно клиновыми ремнями. Эта конструкция снабжается органами управления – сектор газа, рычаги натяжения клиновых ремней передней и задней передачи. Они размещаются на двух рукоятках, в просторечии именуемых «рогами», которые одновременно играют роль руля.

Мотокультиваторы этого бренда во многом копируют лучшие экземпляры других фирм. Например, все модели снабжены дополнительными опорными колёсами небольшого диаметра, которые позволяют транспортировать устройство к месту работы или вытащить его из грядки. Без них сделать это было бы проблематично, ведь вес мотокультиватора приближается к пятидесяти килограммам. Стоит отметить, что оснащаются они четырехтактными ДВС собственного производства Elitech.

Другими опциональными возможностями мотокультиваторов этого бренда является возможность варьирования ширины обрабатываемой полосы почвы. Делается это изменением количества сегментов почвофрезы, устанавливаемых на ведомую ось. Кроме того, они снабжаются так называемым сошником – вертикальной металлической пластиной, жёстко закреплённой на раме устройства, играющей роль стабилизатора, без него мотокультиватор будет вилять. К нему можно прикрепить окучник, плуг, другое почвообрабатывающее орудие. Вместо почвофрезы можно установить колёса-грунтозацепы, что делает мотокультиватор более мобильным, ведь с таким устройством он может передвигаться по огороду с помощью собственной силовой установки, а хозяину надо лишь направлять его в нужную сторону.

Обзор модельного ряда

Под брендом Elitech выпускаются, в основном, мотокультиваторы среднего класса – это машины с двигателем внутреннего сгорания мощностью от 5 до 8 лошадиных сил. В модельном ряду есть только один представитель лёгкого класса, при этом он электрический, сетевой, и нет ни одного тяжёлого культиватора.

Модель Elitech КБ4Е

Единственный представитель класса лёгких мотокультиваторов, при этом он электрический. Привод почвофрезы от асинхронного однофазного электродвигателя 220/50 Гц мощностью 2 кВт. Способен обработать за один проход полосу шириной 0,45 метра. Максимальная глубина рыхления 15 см, при этом диаметр фрезы 260 мм. Весит он 32 килограмма, поэтому в комплект поставки входят транспортировочные колёса. Кроме фрезы, предусмотрен сошник, на который можно навесить однокорпусной плуг или окучник. Передача всего одна – ход вперёд.

Серия 4

Устаревшая модельная линейка садовой техники, в которой на сегодняшний день осталась лишь одна модель – Elitech КБ470. Машина с одноцилиндровым четырехтактным двигателем с воздушным охлаждением мощностью 7 лошадиных сил при объёме 212 см3. Диаметр почвофрезы 350 мм, а максимальная ширина обрабатываемой за один проход полосы 0,77 метра. Особенности модели:

Чугунный корпус цепной передачи. В результате общий вес машины 75 кг.

Для облегчения процесса управления предусмотрено снятие блокировки с одной оси, но поворачивает он всегда направо.

Большой выбор скоростного режима – две вперёд и одна назад. Такого больше нет ни на одной из моделей мотокультиваторов Elitech.

Есть сошник для навески других землеобрабатывающих орудий.

В результате незначительной переделки эту модель можно превратить в полноценный мотоблок. Для того чтобы пользоваться ею в стоковом варианте, требуется недюжинная физическая сила.

Серия 6

Две модели: Elitech КБ 60Н и КБ 60Р. По техническим характеристикам они абсолютно идентичны. На них устанавливается верхнеклапанный (OHV) четырехтактный двигатель воздушного охлаждения мощностью 6,5 лошадиной силы. Стартер ручной, зажигание электронное. Три варианта ширины обрабатываемой полосы: 0,35, 0,55 и 0,85 метра. Диаметр фрезы 330 мм. Набор скоростей состоит из одной вперёд и одной назад. Общий вес машины 56 килограммов, есть транспортировочные колёса. Единственным отличием является поворотная рукоять у модели 60Р, благодаря которой можно идти не за культиватором, а сбоку от него.

Серия 7

В ней две модели. Они обе приводятся в действие одноцилиндровым четырехтактным двигателем воздушного охлаждения мощностью 7 лошадиных сил. Младшая, Elitech КБ70, может обрабатывать полосу шириной от 0,33 до 0,56 см. Движение только вперёд. Общий вес культиватора 50 килограммов, для его транспортировки есть одно съёмное колесо (устанавливается спереди). Старшая модель, КБ72, может ходить как вперёд, так и назад. При этом максимальная ширина обрабатываемой полосы больше – 0,82 метра. При этом края обрабатываемой полосы отсекаются дисковыми ножами. Её вес 58 килограммов, а внешние габариты аналогичны КБ70.

Источник: https://elitech-line.ru/catalog/kultivatory/