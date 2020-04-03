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Культура

Группа Little Big даст онлайн-концерт

Культура
11 апреля в 20:00 пройдёт полноценный концерт группы, на котором она исполнит свои хиты Uno, Skibidi, Faradenza и др.

Международный песенный конкурс «Евровидение», куда должен был поехать коллектив, был отменён из-за пандемии короновируса. Little Big поддержали данное решение и поблагодарили аудиторию за поддержку в своём инстаграм-аккаунте.

Концерт пройдёт на площадке «Яндекс.Эфир», а сет-лист концерта будет доступен ещё три месяца по окончании выступления.

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