Культура
Умер знаменитый автор и исполнитель песен Билл Визерс
Билл Визерс – трёхкратный обладатель премии «Грэмми», в 2015 году вошедший в Зал славы рок-н-ролла, автор таких песен как «Ain’t No Sunshine» (1971) и «Lean on Me» (1972, 1-е место в США). Среди исполнителей его песен — Мик Джаггер, Пол Маккартни, Стинг.
Во время пандемии его песня «Lean on Me» стала ассоциироваться с короновирусом. Множество людей опубликовало свои версии этой песни в поддержку медицинским работникам.
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