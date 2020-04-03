Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ спецпроект
Санкт-Петербург +3 погода в Петербурге
Доллар 77.73
Евро 85.74
Юань 1.1
Культура

Умер знаменитый автор и исполнитель песен Билл Визерс

Культура
На 81 году жизни скончался от проблем с сердцем афроамериканский музыкант Билл Визерс. Как сообщает Associated Press, это произошло в Лос-Анжелесе в этот понедельник.

Билл Визерс – трёхкратный обладатель премии «Грэмми», в 2015 году вошедший в Зал славы рок-н-ролла, автор таких песен как «Ain’t No Sunshine» (1971) и «Lean on Me» (1972, 1-е место в США). Среди исполнителей его песен — Мик Джаггер, Пол Маккартни, Стинг.

Во время пандемии его песня «Lean on Me» стала ассоциироваться с короновирусом. Множество людей опубликовало свои версии этой песни в поддержку медицинским работникам.

Темы:
Материалы по теме
Сообщи о важном
 
Человек города Человек города: Анастасия, бухгалтер, 25 лет Планируете ли вы посмотреть фильм «Матильда»?
Самое читаемое

Фоторепортажи

Последние новости
© 2012–2020 ok-inform.ru - «Общественный контроль» Вся информация, размещенная на веб-сайте ok-inform.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями. Использование материалов, объемом менее 500 знаков, возможно только с активной ссылкой на ok-inform.ru. Использование материалов, объемом более 500 знаков, возможно только с письменного разрешения редакции ok-inform.ru. Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет. 18+
Яндекс.Метрика