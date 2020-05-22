Культура
Темнокожий князь в сериале "Великая" возмутил русских зрителей
В твиттере они обмениваются мнениями по поводу актёра, сыгравшего в сериале князя Ростова, темнокожего артиста Абрахама Популы. «Ждем, когда Гитлера сыграет афроамериканская лесбиянка-инвалид», «И откуда такая пурга? Я хорошо знаком с телевидением США. Здесь нет подобного идиотизма», — пишут они.
Сериал начал выходить 16 мая. Главную роль в комедийном проекте совместного производства США, Великобритании и Австралии сыграла Эль Фаннинг.
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