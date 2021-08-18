Фильм «Дюна» выйдет в российский прокат на месяц раньше запланированного
Изначально научно-фантастический фильм по мотивам романа американского писателя Фрэнка Герберта должен был выйти 14 октября, но неожиданно для всех кинокомпания Universal решила перенести российскую премьеру на сентябрь. Теперь наши зрители смогут оценить новинку одними из первых, вместе с жителями Германии и Италии. В США фильм выйдет в конце октября одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max.
Сюжет фильма разворачиваются в далеком будущем, где семье молодого аристократа по имени Пол Атрейдес в исполнении Тимоте Шаламе достаётся во владение пустынная планета Арракис богатая большими запасами «пряности» - самого ценного вещества во Вселенной.
Кроме пряности планета изобилует гигантскими песчаными червями, скитальцами-фременами и другими малопривлекательными персонажами.
Мировая премьера «Дюны» состоится 3 сентября на 78-м кинофестивале в Венеции.
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