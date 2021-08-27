Названы самые популярные российские фильмы последних лет

Лидером списка стал фильм «Последний богатырь: Корень зла» режиссера Дмитрия Дьяченко. Вторая картина про приключения незадачливого, но веселого современного русского богатыря снятый и спродюсированный российским отделением компании Walt Disney не только обогнала по просмотрам оригинальный фильм, но и установила рекорд по сборам в кинотеатрах, принеся своим создателям почти 30 миллионов долларов.

Второй по количеству просмотров стала рождественская мелодрама «Серебряные коньки» режиссера Михаила Локшина, переносящая зрителя в Петербург конца 19 века. Третье место неожиданно заняла спортивная драма «На острие» режиссера Эдуарда Бордукова, повествующая о нелегкой жизни российских саблисток.

Кроме них в десятку самых популярных вошла спортивная драма «Стрельцов» режиссера Ильи Учителя, дебютный полнометражный фильм бывшего КВН-щика Ильи Аксенова «Пара из будущего», фантастическое драмеди «Пара из будущего» режиссера Алексея Нужного повествующее про нелегкую семейную жизнь и путешествия во времени, комедийная драма про поиски себя и съемки порно «Глубже!» и российская версия «Хатико» от режиссера Александра Домогарова-младшего вышедшая в прокат под интригующим названием «Пальма».