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Культура

Опубликован первый кадр из сериала The Last of Us

Культура
Первый кадр The Last of Us от HBO Первый кадр The Last of Us от HBO Первый кадр сериала, снимаемого компанией HBO, был опубликован в твиттере студии Naughty Dog выпустившей оригинальную серию игр.

Сериал по мотивам легендарной игровой дилогии «Последние из нас» считается одним из самых ожидаемых релизов 2022 года. Режиссером первой серии выступит тридцатилетний россиянин Кантемир Балагов известный по фильмам Теснота (2017) и Дылда (2019). На роль оператора была приглашена Ксения Середа, снявшая Чернобыль Даниила Козловского и работавшая с Балаговым над картиной Дылда. Главных героев в телеверсии игры сыграют Педро Паскаль (Джоэл) и Белла Рамзи (Элли).

Несмотря на то, что был опубликован всего один кадр, авторы и поклонники игры отметили невероятный уровень сходства актеров и героев компьютерной игры.

«Когда я впервые увидел их в костюмах и гриме, я обомлел! Это вылитые Джоэл и Элли!» — Нил Дракманн, разработчик игры The Last of Us.

Премьера десятисерийного сериала ожидается в начале 2022 года.

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