Пять лет тишины. Земфира пообещала выпустить новый альбом.

Последнее время легенда российской музыки радовала своих поклонников исключительно концертными программами. При этом, несмотря на редкие выступления и высочайшую стоимость билетов каждый концерт певицы проходил при неизменном аншлаге. Но от вопросов о новом альбоме Земфира каждый раз стойко отбивалась. Вплоть до вчерашнего вечера.

Неожиданная запись в фейсбуке певицы подарила фанатам счастье от анонса нового альбома, а всем, кто ее недолюбливает повод в очередной раз позлословить о сложном характере артистки. А все дело в том, что объявляя о работе над новым альбомом, Земфира мимоходом задела главного редактора старейшего российского музыкального портала звуки.ру, назвав ее «некрасивой взрослой закомплексованной женщиной». Учитывая, что пару недель назад Земфира оказалась в центре скандала, нелицеприятно высказавшись о певицах новой волны и кумирах молодежи Гречке и Монеточке, раскритиковав не только их творчество, но и внешность, можно предположить, что вчерашний выпад является продолжением атаки певицы на современный музыкальный шоу-бизнес. Хотя, учитывая личность и характер Земфиры, может оказаться, что все эти высказывания не более чем результат текущего настроения артистки.