Свадебные платья: главные тренды сезона

Несколько столетий невесты идут под венец в платьях белоснежного цвета, но это никак не свидетельствует о том, что свадебная мода стоит на месте. Индустрия развивается активными темпами, и каждый год дизайнеры радуют красавиц все более шикарными нарядами. Этот сезон проходит под эгидой лаконичности, щедро приправленной ноткой романтики и безоговорочной женственности.

Свадебные фасоны: все новое – хорошо забытое старое!

Абсолютно каждой невесте на своей свадьбе хочется выглядеть эффектно, создать неповторимый и запоминающийся образ. Дизайнеры уверяют: чтобы добиться такой цели, совсем не обязательно обращать свои взоры на неординарные наряды. В нынешнем сезоне с этой задачей легко справятся платья и классических, вневременных фасонов – «русалка», «принцесса», Ампир или А-силуэт. За счет чего это становится возможным? Благодаря гармоничному внедрению в классические наряды трендовых элементов:

рукава (от легкого намека на них до полной длины);

вставок из винтажного кружева;

мерцающей вышивки из бисера.

Свадебный салон в Санкт-Петербурге Milano Vera в своем виртуальном каталоге www.milanovera.ru дает возможность оценить, насколько эффектно смотрятся трендовые платья сезона. Одним из главных преимуществ таких нарядов является их универсальность. Модные свадебные платья легко впишутся в любую концепцию торжества, для них не составит сложности подобрать аксессуары.

В моде необычные оттенки свадебных нарядов

Классический белый цвет никогда не утратит своей актуальности для свадебной моды, но в этом сезоне ему уже нашлись достойные конкуренты. На пике популярности – все кремовые оттенки и тон «слоновая кость».



Особенно эффектно в кремовых оттенках смотрятся свадебные платья с кружевными рукавами. Такие наряды наполняют образы невест изысканностью, элегантностью, переносят в «золотую» эпоху Голливуда с его легендарными красавицами-актрисами.



Особого внимания заслуживает и оттенок «молодежный розовый». Эта цветовая гамма идеально раскрывается в платьях «принцесса». Была мечта хотя бы на собственной свадьбе почувствовать себя королевской особой? Тогда пышный наряд в розовых тонах – лучшее решение.



Романтичные образы на свадьбе позволяют создавать платья, выдержанные сразу в нескольких трендовых оттенках. Это могут быть карамель, лавандовый, нежно-голубой и серебристый.



Надеемся, что благодаря нашим простым рекомендациям вы будете на свадьбе не только в самом красивом на свете платье, но и в самом модном. Благодарим сотрудников свадебного салона Milano Vera за помощь в подготовке материала.