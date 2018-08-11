Обзор моделей люстр итальянского производства

Популярность итальянских светильников легко объяснима, ведь их формы заслуженно считаются непревзойденными по изяществу и красоте, а если учесть, что выполнены они из материалов высочайшего качества, то ставится понятной популярность итальянской продукции. Если торшер, люстра (https://www.italianskaia-mebel.ru/liustry.htm), или бра сделаны в Италии, то они получают признание покупателей любых стран. На сегодняшний день на российском рынке представлен широкий ассортимент светильников из Италии и вы всегда можете подобрать вариант, соответствующий вашему вкусу и кошельку. Даже простые осветительные приборы, использующиеся в быту, если они произведены в Италии, украшают помещение, являясь отличным дополнением к общему стилю интерьера.

Непревзойденный дизайн и абсолютная безопасность

Осветительные приборы, созданные итальянскими фабриками, это великолепное разнообразие стилей. Вы можете выбрать хай-тек с его лаконичностью и яркостью, кому-то по душе барокко, витиеватый и пафосный. Многие предпочитают орнаменты арт деко в растительном стиле. К тому же, строгость классики всегда неизменно востребована, и немало потребителей останавливают свой выбор именно на этом варианте.

Ведущие российские магазины обеспечивают огромный выбор светильников из Европы (https://www.italianskaia-mebel.ru/svet.htm) и покупая любой из них вы можете быть уверены в безопасности своего дома, ведь все осветительные приборы в Италии изготавливаются со строгим соблюдением норм и технологий, и именно этот фактор является гарантом их абсолютной надежности в плане электричества. Итальянские люстры дают возможность создания различных визуальных эффектов, преломляющих свет. Подобные варианты возможны с учетом использования инновационных разработок в производстве. Благодаря разнообразию стилистических решений, очень легко выбрать нужный осветительный прибор, тем самым обеспечив дому особый комфорт, непередаваемое ощущение уюта.

Многое решает правильный выбор стекла

Важным условием является соответствующий выбор стекла, и если вы сделаете это правильно, то даже обычная люстра будет выглядеть изыскано, и значительно украшать интерьер. Изготовленное муранскими мастерами стекло имеет от обычного значительные отличия. Ему нет равных в сфере оформления люстр. Элитные итальянские люстры, для изготовления которых использовано венецианское стекло, сделают атмосферу дома утонченной и роскошной, что свойственно королевским апартаментам. К тому же, дизайн помещения становится эксклюзивным, потому что секретом муранского стекла владеют лишь мастера Венеции.

При создании светильников итальянскими мастерами используются секреты, переданные предшествующими поколениями. Каждая люстра или торшер – это самостоятельное произведение искусства, которые вносят в помещение непередаваемую гармонию и красоту, и даже простой интерьер в этом случае становится неповторимым и особенным.