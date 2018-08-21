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Культура

Самые знаменитые лысые актеры

Культура
Исторически считается, что шикарные волосы украшают настоящего мужчину и являются одним из его главных орудий в битве за женские сердца. Однако, в современном мире немало знаменитых мужчин, которые даже при полном отсутствии волос умудрились стать признанными сердцеедами. Неудивительно, что большинство из этих мужчин – актеры.

Конечно, подобные списки всегда будут причиной для многочисленных споров, однако мы составили этот хит парад основываясь на собственных представлениях о прекрасном.

Одним из самых знаменитых актеров, не особо страдающих от проблем с пышностью волос, вне всякого сомнения является Шон Коннери. Великий, без всякого преувеличения, британский актер, лауреат премий Оскар, Золотой Глобус, Bafta и многих других войдет в историю не только как секс-символ сразу нескольких поколений, но и как самый эталонный Бонд, Джеймс Бонд.

Актер несколько иного плана, более молодой и гораздо более лысый, но при этом и более популярный в нашей стране – Брюс Уиллис. Конечно, те, кто помнят сериал Детективное агентство «Лунный свет», принесший одному из самых высокооплачиваемых актёров за всю историю Голливуда первую известность или же первую часть легендарного Крепкого орешка помнят и волосы на голове Уиллиса, однако лейтенант Джон Макклейн решил не реагировать на начинающее облысение и не заниматься лечением выпадения волос, поэтому в историю мирового кинематографа Брюс Уиллис войдет в образе абсолютно лысого и невероятно обаятельного героя.

Имя этого американского актера с хорватскими корнями ассоциируется не только с кинематографом, но и с театром, которому он посвятил значимую часть своей карьеры, но при этом мировую известность Джону Малковичу принесли именно его роли в кино. Известность, впрочем, не добавила ему растительности на голове. Однако, судя по хитрому взгляду и очаровательной улыбке многократного лауреата на премию Оскар ему это не сильно мешает в жизни.

Самым известным темнокожим лысым актером можно смело назвать Сэмюэля Л. Джексона. Примечательно, что в одной из самых главных своих ролей в фильме Криминальное чтиво он очаровывает зрителей сочетанием брутального характера, диалогами о французском фастфуде и милыми кудряшками. При этом, в дальнейшем его творческий путь свернул в сторону полного отсутствия какой-либо растительности на голове, что не помешало ему не только попасть в наш рейтинг, но и стать одним из самых известных и кассовых темнокожих актеров за все историю кино.

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