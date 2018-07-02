Гамбургер как он есть

Возможно, это прозвучит несколько непривычно, но на самом деле гамбургер - это бутерброд, придуманный согласно самой популярной версии выходцами из Гамбурга 27 июля 1900 года. В основе этого сложносочиненного бутерброда лежит бифштекс, но, чтобы покорить сначала Америку, а затем и остальной мир, бифштексу пришлось приобрести одно ценное качество — он должен был стать удобным для употребления во время ходьбы. Сегодня, ставшие уже классическим блюдом гамбургеры подаются как в самых простых забегаловках, так и в дорогих заведениях, причем предлагаемая многими из ресторанов (в том числе и ufa.farfor.ru/street) доставка бургеров пользуется популярностью во всех уголках земли.

Краткая история

Многие именитые кулинары утверждали, что именно они способствовали появлению популярного лакомства. Роль «автора» примеряли на себя повара из США и Европы. Погоня за славой внесла путаницу в историю создания блюда. Очень трудно оценить роль того или иного кулинара. Но тщательное изучение исторических архивов дало возможность внести ясность по данному вопросу. В поисках «отца» бургера удалось выяснить следующее:

появлением названия «гамбургер» мир обязан Гамбургу, расположенному в Германии, иммигранты из которого привезли рецепт в США. На то время он представлял собой обжаренную свинину, помещённую в хлеб;

согласно ещё одной версии, он получил название в честь другого Гамбурга, расположенного неподалёку от Нью-Йорка. В конце XIX века братья Менчис предложили посетителям ярмарки оригинальное блюдо — котлету из говядины с двумя булочками. Идея местных кулинаров заменить колбасу из свиного мяса объяснялась очень просто — у них закончились её запасы. И они решились применить говядину;

в то же время появился «гамбургер Чарли», создателем которого стал Ч. Нагрин. Кулинар впервые презентовал своё творение на увеселительном мероприятии в Сеймуре. Блюдо представляло собой фрикадельки, помещённые в хлеб. Господин Нагрин посчитал, что подобная еда оптимально соответствовала проводимому мероприятию, ведь её можно употреблять на ходу;

новый термин вошёл в обиход ресторанов Нью-Йорка в первой половине XIX столетия. Спустя несколько лет популярный еженедельник «Вечерний Бостон» в одном из своих материалов упомянул о гамбургском стейке;

Оскар Вебер Билби заявляет, что родоначальником гамбургера был его далёкий предок, проживающий в Талса. Его прадед создал это блюдо в 1891 году, использовав котлеты в качестве начинки;

ещё одним поваром, принявшим участие в разработке оригинального рецепта, считается Отто Куасва. В конце XIX века он сделал котлеты из говядины и поместил на них жареное яйцо. Блюдо понравилось посетителям. Но впоследствии оставили только мясо, отказавшись от яйца;

житель Техаса Флетчер Дэвис также претендует на авторство рецепта. В далёком 1880 году кулинар дополнил котлету горчицей и луком, а затем поместил её между кусками хлеба. На заре XX века господин Флетчер обзавёлся собственной лавочкой в Сент-Луисе, где с женой торговал бургерами.

Начало этого века ознаменовалось кулинарным экспериментом, который провёл житель Нью-Хейвена Луи Лессинг. Один из посетителей попросил повара быстро приготовить горячее блюдо. На тот момент у господина Лессинга под рукой был мясной фарш. Он слепил из него котлету, приготовил её на гриле и положил между тостами. Этот нюанс послужил причиной для отказа некоторых критиков в признании роли Лессинга в создании бургера. Но спустя десятилетия, Библиотека Конгресса назвала его автором первого американского гамбургера.

Известность пришла к булочке с рубленым мясом в начале двадцатого века на ярмарке, которая проводилась в Сент-Луисе. Но кулинарным символом он стал через тридцать лет после создания Уолтером Андерсоном сети ресторанов, где ему была отведена роль главного блюда.

Сегодня существует множество вариаций бургера. Булочку с рубленым мясом можно даже заказать в ресторанах, обладающих звёздами Мишлена. Совершенно очевидно, что это блюдо кардинально отличается от творений закусочных. Роль котлеты отводится трюфелям или фуа-гра. Стоимость кулинарного шедевра нередко достигает 1000 долларов. Но в стейк-хаусах можно заказать более демократическую версию, состоящую из говядины премиум-класса.