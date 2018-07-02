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Культура

Гамбургер как он есть

Культура
Трудно представить, но столетие назад человечество не подозревало о вкусовых качествах блюда, состоящего из котлеты, помещённой между кусочками хлеба. Его появление ─ настоящий прорыв в кулинарии. Простое блюдо мгновенно стало гастрономическим хитом, который полюбился как бедным слоям населения, так и состоятельным людям.

Возможно, это прозвучит несколько непривычно, но на самом деле гамбургер - это бутерброд, придуманный согласно самой популярной версии выходцами из Гамбурга 27 июля 1900 года. В основе этого сложносочиненного бутерброда лежит бифштекс, но, чтобы покорить сначала Америку, а затем и остальной мир, бифштексу пришлось приобрести одно ценное качество — он должен был стать удобным для употребления во время ходьбы. Сегодня, ставшие уже классическим блюдом гамбургеры подаются как в самых простых забегаловках, так и в дорогих заведениях, причем предлагаемая многими из ресторанов (в том числе и ufa.farfor.ru/street) доставка бургеров пользуется популярностью во всех уголках земли.

Гамбургер как он есть

Краткая история

Многие именитые кулинары утверждали, что именно они способствовали появлению популярного лакомства. Роль «автора» примеряли на себя повара из США и Европы. Погоня за славой внесла путаницу в историю создания блюда. Очень трудно оценить роль того или иного кулинара. Но тщательное изучение исторических архивов дало возможность внести ясность по данному вопросу. В поисках «отца» бургера удалось выяснить следующее:

  • появлением названия «гамбургер» мир обязан Гамбургу, расположенному в Германии, иммигранты из которого привезли рецепт в США. На то время он представлял собой обжаренную свинину, помещённую в хлеб;
  • согласно ещё одной версии, он получил название в честь другого Гамбурга, расположенного неподалёку от Нью-Йорка. В конце XIX века братья Менчис предложили посетителям ярмарки оригинальное блюдо — котлету из говядины с двумя булочками. Идея местных кулинаров заменить колбасу из свиного мяса объяснялась очень просто — у них закончились её запасы. И они решились применить говядину;
  • в то же время появился «гамбургер Чарли», создателем которого стал Ч. Нагрин. Кулинар впервые презентовал своё творение на увеселительном мероприятии в Сеймуре. Блюдо представляло собой фрикадельки, помещённые в хлеб. Господин Нагрин посчитал, что подобная еда оптимально соответствовала проводимому мероприятию, ведь её можно употреблять на ходу;
  • новый термин вошёл в обиход ресторанов Нью-Йорка в первой половине XIX столетия. Спустя несколько лет популярный еженедельник «Вечерний Бостон» в одном из своих материалов упомянул о гамбургском стейке;
  • Оскар Вебер Билби заявляет, что родоначальником гамбургера был его далёкий предок, проживающий в Талса. Его прадед создал это блюдо в 1891 году, использовав котлеты в качестве начинки;
  • ещё одним поваром, принявшим участие в разработке оригинального рецепта, считается Отто Куасва. В конце XIX века он сделал котлеты из говядины и поместил на них жареное яйцо. Блюдо понравилось посетителям. Но впоследствии оставили только мясо, отказавшись от яйца;
  • житель Техаса Флетчер Дэвис также претендует на авторство рецепта. В далёком 1880 году кулинар дополнил котлету горчицей и луком, а затем поместил её между кусками хлеба. На заре XX века господин Флетчер обзавёлся собственной лавочкой в Сент-Луисе, где с женой торговал бургерами.

Начало этого века ознаменовалось кулинарным экспериментом, который провёл житель Нью-Хейвена Луи Лессинг. Один из посетителей попросил повара быстро приготовить горячее блюдо. На тот момент у господина Лессинга под рукой был мясной фарш. Он слепил из него котлету, приготовил её на гриле и положил между тостами. Этот нюанс послужил причиной для отказа некоторых критиков в признании роли Лессинга в создании бургера. Но спустя десятилетия, Библиотека Конгресса назвала его автором первого американского гамбургера.

История гамбургера

Известность пришла к булочке с рубленым мясом в начале двадцатого века на ярмарке, которая проводилась в Сент-Луисе. Но кулинарным символом он стал через тридцать лет после создания Уолтером Андерсоном сети ресторанов, где ему была отведена роль главного блюда.

Сегодня существует множество вариаций бургера. Булочку с рубленым мясом можно даже заказать в ресторанах, обладающих звёздами Мишлена. Совершенно очевидно, что это блюдо кардинально отличается от творений закусочных. Роль котлеты отводится трюфелям или фуа-гра. Стоимость кулинарного шедевра нередко достигает 1000 долларов. Но в стейк-хаусах можно заказать более демократическую версию, состоящую из говядины премиум-класса.

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