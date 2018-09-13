В Петербург с концертом приедет Дэвид Духовны

Несмотря на то, что в нашей стране Дэвид Духовны известен исключительно как актер, его увлечение музыкой достаточно серьезно. На сегодняшний день актер выпустил уже две пластинки и объехал с концертами практически весь мир.

Честь принимать старт нового гастрольного тура Every Third Thought в этот раз выпала нашей стране. Согласно опубликованному расписанию 7 февраля 2019 года Дэвид Духовны выступит в московском Главклабе, а уже на следующий день порадует своих петербургских поклонников концертом в клубе Космонавт. Кроме России в программе тура числятся Германия, Нидерланды, Ирландия, Великобритания, Венгрия, Австрия, Румыния и Польша.