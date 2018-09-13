Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ спецпроект
Санкт-Петербург +11 погода в Петербурге
Доллар 68.28
Евро 79.95
Юань 9.97
Культура

В Петербург с концертом приедет Дэвид Духовны

Культура
Американский актер, звезда сериалов Секретные материалы и Блудливая Калифорния, роли в которых принесли ему два Золотых глобуса, в начале следующего года выступит в Санкт-Петербурге с концертом.

Несмотря на то, что в нашей стране Дэвид Духовны известен исключительно как актер, его увлечение музыкой достаточно серьезно. На сегодняшний день актер выпустил уже две пластинки и объехал с концертами практически весь мир.

Честь принимать старт нового гастрольного тура Every Third Thought в этот раз выпала нашей стране. Согласно опубликованному расписанию 7 февраля 2019 года Дэвид Духовны выступит в московском Главклабе, а уже на следующий день порадует своих петербургских поклонников концертом в клубе Космонавт. Кроме России в программе тура числятся Германия, Нидерланды, Ирландия, Великобритания, Венгрия, Австрия, Румыния и Польша.

Темы:
Материалы по теме
Сообщи о важном
 
Человек города Человек города: Ольга, начинающий журналист, 22 года Какое место в Петербурге придает вам сил?
Самое читаемое

Фоторепортажи

Последние новости
© 2012–2018 ok-inform.ru - «Общественный контроль» Вся информация, размещенная на веб-сайте ok-inform.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями. Использование материалов, объемом менее 500 знаков, возможно только с активной ссылкой на ok-inform.ru. Использование материалов, объемом более 500 знаков, возможно только с письменного разрешения редакции ok-inform.ru. Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет. 18+
Яндекс.Метрика