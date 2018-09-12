Дизайнерские шторы: на чем остановить свой выбор

Шторы – ключевой элемент любого интерьера. С их помощью легко подчеркнуть «характер» комнаты, создать любую атмосферу и правильно расставить акценты. Поэтому шторные композиции всегда следует подбирать под конкретный интерьер, а не наоборот. Именно в таком формате работают мастера ведущих российских студий, в том числе петербургской студии «Коленкор».

Ассортимент штор: из чего можно выбирать?

Сколько интерьеров, столько и стилей штор существует для их оформления. Наиболее востребованными являются следующие разновидности текстильных изделий:

римские

австрийские

японские

итальянские

французские

Вне моды и всяческих актуальных тенденций остаются классические модели. Для их изготовления квалифицированные мастера студии чаще всего применяют тяжелые ткани – бархат, жаккард, лен, вискоза. При создании таких композиций главный акцент делается на безупречное качество элитных тканей, их благородную цветовую гамму. Классические шторы используют для оформления гостиных, кабинетов, в их обрамлении эффектно смотрятся дверные проемы комнат.

Дизайнерские римские шторы – самое модное решение для кухонных интерьеров и офисных помещений. При умелом исполнении изделия получают одновременно элегантный и лаконичный внешний вид. Австрийские шторы дизайнеры называют роскошным акцентом интерьера, поэтому обстановку комнат и текстиль для них нужно подбирать соответствующие. Для оформления спальни идеально подойдут итальянские портьеры. В большей своей части они выполняют декоративную функцию, но грамотный подход мастера в процессе кроя позволит использовать их и в качестве защиты от яркого света.

Японские раздвижные шторы – лучшее дополнение для интерьеров, выдержанных в духе минимализма. При их заказе особое внимание стоит уделить выбору тканей. Для этой цели мастера студии могут использовать как легкие, полупрозрачные материалы, так и плотный, достаточно тяжелый текстиль.

Что нужно учесть, заказывая элитные шторы

Для того чтобы создать идеальные шторы, дизайнеру необходимо своими глазами увидеть интерьер. От этого зависит удачный выбор фактуры, цвета и размеров текстильной композиции. В студии можно без проблем заказать услугу выезда дизайнера по любому адресу.

Уже на месте дизайнер сможет определиться с выбором тканей, оценит их внешний вид и при естественном, и при искусственном освещении. Все это станет залогом того, что готовые шторы идеально впишутся в интерьер и станут одним из главных его украшений.

Статья подготовлена по материалам сайта студии «Коленкор» – kolinkor.ru/shtory.