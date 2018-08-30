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Медицина

Новый тип вируса Эбола обнаружен у летучих мышей

Медицина
Не самое веселое для человечества открытие совершили американские ученые, найдя новый вирус лихорадки Эбола у летучих мышей. Это первый случай в истории, когда этот вирус найден у не у зараженного человека, а у переносчика болезни.

Новая разновидность вируса, названная Bombali, была обнаружена у мышей видов Chaerephon pumilus и Mops condylurus, обитающих преимущественно на территории Сьерра-Леоне. Неприятной особенностью обнаруженных зараженных особей является то, что они преимущественно обитали в домах людей. На данный момент это шестой описанный вирус лихорадки Эбола, однако на сегодняшний день нет зарегистрированных случаев заражения именно этой разновидностью вируса, при этом, строение вируса потенциально позволяет ему заражать человеческие клетки.

Ученые проводившие исследование собираются уделить особое внимание работе с население тех районов, где обитали найденные экземпляры зараженных животных. Крайне не рекомендуется вступать в какой-либо контакт с летучими мышами, в том числе не трогать мертвых мышей и не трогать их экскременты. Все вышеперечисленные действия могут привести к заражению людей и новой вспышке эпидемии вируса Эболы.

Всем нам остается лишь надеется, что жители Сьерра-Леоне воспользуются советами ученых. Но что-то нам подсказывает, что этого скорее всего не случится…

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