С одного года до двух увеличен срок получения бесплатных лекарств для людей с заболеваниями сердца
Соответствующее распоряжение №1254 премьер подписал 24 июля 2021 года. Об увеличении срока получения на безвозмездной основе препаратов, необходимых гражданам с сердечно-сосудистыми заболевания, сообщил на совещании со своими заместителями премьер-министр правительства России Михаил Мишустин.
В перечень препаратов, полагающихся пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, входит более 20 наименований. В бюджете на эту меру поддержки заложено около 10 млрд рублей.
Действие документа распространяется на граждан, которые встали на диспансерное наблюдение с 1 января текущего года.
Глава кабинета министров отметил, что в России на диспансерном наблюдении находятся более полумиллиона пациентов с заболевания сердечно-сосудистой системы. Решение правительства направлено на то, чтобы льготники не прерывали лечение и получали полноценное обеспечение необходимыми препаратами. Это особенно важно для «сердечников», перенесших коронавирус и нуждающихся в дополнительном лечении и реабилитации.
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