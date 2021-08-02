С одного года до двух увеличен срок получения бесплатных лекарств для людей с заболеваниями сердца

Соответствующее распоряжение №1254 премьер подписал 24 июля 2021 года. Об увеличении срока получения на безвозмездной основе препаратов, необходимых гражданам с сердечно-сосудистыми заболевания, сообщил на совещании со своими заместителями премьер-министр правительства России Михаил Мишустин.

В перечень препаратов, полагающихся пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, входит более 20 наименований. В бюджете на эту меру поддержки заложено около 10 млрд рублей.

Действие документа распространяется на граждан, которые встали на диспансерное наблюдение с 1 января текущего года.

Глава кабинета министров отметил, что в России на диспансерном наблюдении находятся более полумиллиона пациентов с заболевания сердечно-сосудистой системы. Решение правительства направлено на то, чтобы льготники не прерывали лечение и получали полноценное обеспечение необходимыми препаратами. Это особенно важно для «сердечников», перенесших коронавирус и нуждающихся в дополнительном лечении и реабилитации.