Общественным инициативам прописали долгий путь Общественным инициативам прописали долгий путь спецпроект
Санкт-Петербург +23 погода в Петербурге
Доллар 60.76
Евро 61.83
Юань 8.95
Медицина

В Санкт-Петербурге появится предприятие по производству лекарственных препаратов

Медицина
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о проведении открытого конкурса на заключение офсетного контракта по производству лекарственных препаратов.

В соответствии с документом, участниками такого электронного конкурса могут стать только юридические лица, товар должен производиться на территории Санкт-Петербурга и поставляться для нужд горожан.

Минимальный объем инвестиций составит 2,3 млрд рублей. Контракт будет действовать 10 лет, тогда как производство лекарственных препаратов должно быть освоено в течение трех лет.

Ожидается, что новое предприятие создаст 300 рабочих мест, пополнит федеральный и региональный бюджеты более чем на 1 млрд рублей за счет налоговых отчислений.

Офсетный контракт или контракт со встречными инвестиционными обязательствами — это долгосрочный договор поставки, по которому поставщик принимает на себя инвестиционные обязательства. Такие контракты предусматривают гарантированный долгосрочный заказ, под который исполнитель создает производство. Он позволяет бизнесу инвестировать в создание, модернизацию или освоение производства определенной промышленной продукции.

«Механизм офсетного контракта позволит городу значимо экономить на закупках. Стоимость продукции будет на 30-40% меньше стоимости закупаемых в настоящее время оригинальных лекарств. Производство как минимум 31 лекарственного препарата, 20 из которых в настоящий момент не выпускаются в нашей стране, обеспечит необходимое импортозамещение», - цитирует Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Конкурс на заключение офсетного контракта проведет Комитет по здравоохранению.

Сообщи о важном
 
Человек города Человек города: Дарья, студентка, 18 лет Сколько стоит образование?
Самое читаемое

Фоторепортажи

Последние новости
© 2012–2022 ok-inform.ru - «Общественный контроль» Вся информация, размещенная на веб-сайте ok-inform.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями. Использование материалов, объемом менее 500 знаков, возможно только с активной ссылкой на ok-inform.ru. Использование материалов, объемом более 500 знаков, возможно только с письменного разрешения редакции ok-inform.ru. Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет. 18+