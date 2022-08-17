В Санкт-Петербурге появится предприятие по производству лекарственных препаратов

В соответствии с документом, участниками такого электронного конкурса могут стать только юридические лица, товар должен производиться на территории Санкт-Петербурга и поставляться для нужд горожан.

Минимальный объем инвестиций составит 2,3 млрд рублей. Контракт будет действовать 10 лет, тогда как производство лекарственных препаратов должно быть освоено в течение трех лет.

Ожидается, что новое предприятие создаст 300 рабочих мест, пополнит федеральный и региональный бюджеты более чем на 1 млрд рублей за счет налоговых отчислений.

Офсетный контракт или контракт со встречными инвестиционными обязательствами — это долгосрочный договор поставки, по которому поставщик принимает на себя инвестиционные обязательства. Такие контракты предусматривают гарантированный долгосрочный заказ, под который исполнитель создает производство. Он позволяет бизнесу инвестировать в создание, модернизацию или освоение производства определенной промышленной продукции.

«Механизм офсетного контракта позволит городу значимо экономить на закупках. Стоимость продукции будет на 30-40% меньше стоимости закупаемых в настоящее время оригинальных лекарств. Производство как минимум 31 лекарственного препарата, 20 из которых в настоящий момент не выпускаются в нашей стране, обеспечит необходимое импортозамещение», - цитирует Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Конкурс на заключение офсетного контракта проведет Комитет по здравоохранению.