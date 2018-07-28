Что лучше: натуральная или обычная косметика?

Споры относительно того, какой косметикой лучше пользоваться не утихают много лет. Справедливости ради стоит отметить, что раньше шло противостояние «фабричной» косметики и различных домашних рецептов по уходу за телом, но в последнее десятилетие бабушкины рецепты вчистую проиграли борьбу за внимание прекрасной половины человечества натуральной косметике. Именно поэтому в сегодняшнем материале мы будем сравнивать косметику известных марок, широко представленную на полках любого магазина и косметику, изготовленную исключительно из натуральных ингредиентов.

Цена

Согласитесь, немаловажный показатель в текущей экономической ситуации. И тут, вне всякого сомнения, побеждает продукция массового рынка. Косметика, производимая на огромных фабриках, всегда была и всегда будет дешевле косметики изготовляемой ограниченным тиражом. Впрочем, попутно стоит развенчать миф о том, что вся натуральная косметика стоит каких-то невероятных денег. На рынке существуют марки натуральной косметики, предлагающие свою продукцию по весьма привлекательным ценам. Например, натуральная косметика Cream Dream при неизменно высоком качестве не нанесет серьезного урона вашему бюджету. Так, набор масок для лица можно купить за 1 300 рублей, что, согласитесь, сопоставимо со стоимостью аналогичных наборов от ведущих мировых брендов.

Доступность

Бурное развитие интернет торговли не оставило в стороне и косметический бизнес. Сегодня любую косметику можно купить через интернет, поэтому в плане доступности и синтетическая и натуральная косметика равны. Кроме того, в последнее время появляется все больше «офлайн» магазинов, специализирующихся исключительно на натуральной косметике.

Эффективность

Бытует мнение, что натуральная косметика по своей эффективности уступает «заводской». Однако это не так. В большинстве случаев натуральная косметика или аналогична по производимому эффекту или даже превосходит своих синтетических конкурентов. Конечно, есть ряд исключений, когда воздействие натуральной косметики будет слабее, но стоит задуматься о том, за счет чего достигается это преимущество…

Безопасность

Конечно, вся фабричная косметика разрабатывается под жестким контролем и тщательно тестируется (в том числе на животных), однако высокая эффективность некоторых ее видов вызвана использованием достаточно агрессивных химических соединений. И далеко не всегда их использование настолько безопасно, насколько это пытаются представить ее производители. А если вы используете натуральную косметику, вы всегда можете быть абсолютно уверены в ее безопасности, потому что при ее изготовлении используются исключительно натуральные ингредиенты природного происхождения.

Надеемся, что полученные знания помогут вам сделать правильный выбор между синтетической и натуральной косметикой.