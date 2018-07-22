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Медицина

Кофе не помогает худеть

Медицина
Учеными развенчан миф о пользе кофеина при похудении. К сожалению, употребление кофеина в любых количествах никак не влияет на вес человека.

Ранее предполагалось, что кофеин, за счет снижения аппетита помогает сбрасывать вес, однако, исследование, опубликованные в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics показало, что употребление кофе или других кофеиносодержащих напитков не оказывает существенного влияния на вес человека.

В ходе исследования в котором приняло участие около ста добровольцев испытуемые были разделены на несколько групп. Участники первой группы употребляли напитки, суммарное содержание кофеина в которых равнялось 240 миллиграммам, что близко к максимально допустимой дневной дозе. Вторая группа получила вдвое меньшую дозу, а участники третьей группы получали тот же напиток, но без кофеина. В результате эксперимента было доказано, что кофеин умерил аппетит только для первого приема пищи, да и то незначительно. Причем, добровольцы, сэкономившие за счет кофеина калории с утра, в течении дня вышли на привычный уровень потребления пищи догнав тех, кто получил половину дозы кофеина или не получившие его вообще.

Таким образом, главным инструментом человека при похудении, как и прежде остается сила воли, а кофе из числа помощников можно смело вычеркивать.

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