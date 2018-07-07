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Медицина

Центр эстетики и красоты доктора Груздева

Медицина
Клиника доктора Груздева – это многофункциональный центр в Санкт-Петербурге, который предоставляет полный набор услуг в области эстетической медицины

Тенденции современности таковы, что каждый стремится хорошо выглядеть. Научный прогресс выдает практически каждый день новые методы борьбы с возрастными изменениями и коррекции несовершенных частей тела, а нам остается только выбрать клинику, в которой нам помогут выглядеть максимально привлекательно. Петербургская Клиника доктора Груздева специализируется на эстетической медицине и является одной из лучших в своей области.

Какие услуги предоставляются клиентам

Косметология применяет классические и авторские методики по моделированию формы лица, лифтинга без операционного вмешательства:

  • нитевой лифтинг (все прошедшие сертификацию виды)
  • лазерную косметологию
  • инъекционное и аппаратное омоложение
  • коррекцию фигуры
  • эпиляцию

Пластическая хирургия служит для устранения недостатков в таких случаях, когда другие варианты не действуют, выполняется опытными квалифицированными врачами, имеющими сертификат на этот род занятий:

  • подтяжка лица и шеи
  • маммопластика
  • коррекция фигуры
  • операции на лице и теле
  • липофилинг

Неврология – лечение болезней опорно-двигательного аппарата (суставов, позвоночника, костей) и заболеваний нервной системы человека следующими способами терапии:

  • мануальная
  • физиопроцедуры
  • инъекционная
  • традиционные
  • эксклюзивные

Флебология – не обошли вниманием и ваши ножки. Опытные специалисты приведут в порядок сосуды и вены. Медучреждение имеет в своем распоряжении уникальный прибор, позволяющий избавляться от недугов без операций, при этом применяются такие методики:

  • физиотерапия
  • склеротерапия
  • лазерная коагуляция
  • магнитно-звуковая
  • эксклюзивная

Подробную информацию об услугах клиники эстетический медицины и косметологии в Санкт-Петербурге можно получить на сайте gruzdevclinic.ru.

Преимущества медцентра

Учреждение обладает огромным потенциалом человеческих технических ресурсов. В клинике работают лучшие врачи города, которые постоянно повышают уровень квалификации, проходят обучение по работе с новейшими препаратами, оборудованием. Техническое оснащение заведения отвечает европейским стандартам, современные приборы и инструменты от лучших мировых брендов позволяют оказывать клиентам услуги самого высшего качества. Наша лучшая реклама – отзывы благодарных клиентов. В клинике доктора Груздева заведено, что каждый случай индивидуален, требует внимательного отношения к себе. Бережное отношение к клиенту, высокое качество услуг, профессиональная аппаратура позволяют быть лидером в своей области.

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