Центр эстетики и красоты доктора Груздева
Тенденции современности таковы, что каждый стремится хорошо выглядеть. Научный прогресс выдает практически каждый день новые методы борьбы с возрастными изменениями и коррекции несовершенных частей тела, а нам остается только выбрать клинику, в которой нам помогут выглядеть максимально привлекательно. Петербургская Клиника доктора Груздева специализируется на эстетической медицине и является одной из лучших в своей области.
Какие услуги предоставляются клиентам
Косметология применяет классические и авторские методики по моделированию формы лица, лифтинга без операционного вмешательства:
- нитевой лифтинг (все прошедшие сертификацию виды)
- лазерную косметологию
- инъекционное и аппаратное омоложение
- коррекцию фигуры
- эпиляцию
Пластическая хирургия служит для устранения недостатков в таких случаях, когда другие варианты не действуют, выполняется опытными квалифицированными врачами, имеющими сертификат на этот род занятий:
- подтяжка лица и шеи
- маммопластика
- коррекция фигуры
- операции на лице и теле
- липофилинг
Неврология – лечение болезней опорно-двигательного аппарата (суставов, позвоночника, костей) и заболеваний нервной системы человека следующими способами терапии:
- мануальная
- физиопроцедуры
- инъекционная
- традиционные
- эксклюзивные
Флебология – не обошли вниманием и ваши ножки. Опытные специалисты приведут в порядок сосуды и вены. Медучреждение имеет в своем распоряжении уникальный прибор, позволяющий избавляться от недугов без операций, при этом применяются такие методики:
- физиотерапия
- склеротерапия
- лазерная коагуляция
- магнитно-звуковая
- эксклюзивная
Подробную информацию об услугах клиники эстетический медицины и косметологии в Санкт-Петербурге можно получить на сайте gruzdevclinic.ru.
Преимущества медцентра
Учреждение обладает огромным потенциалом человеческих технических ресурсов. В клинике работают лучшие врачи города, которые постоянно повышают уровень квалификации, проходят обучение по работе с новейшими препаратами, оборудованием. Техническое оснащение заведения отвечает европейским стандартам, современные приборы и инструменты от лучших мировых брендов позволяют оказывать клиентам услуги самого высшего качества. Наша лучшая реклама – отзывы благодарных клиентов. В клинике доктора Груздева заведено, что каждый случай индивидуален, требует внимательного отношения к себе. Бережное отношение к клиенту, высокое качество услуг, профессиональная аппаратура позволяют быть лидером в своей области.