Разработан умный пластырь, позволяющий измерять уровень стресса

Ранее носимые датчики определяли уровень стресса через изменение температуры тела и повышение частоты сердцебиения, однако точность подобных измерений оставляла желать лучшего. Новый сенсор представляет из себя полимерную мембрану, на которую закреплен электрохимический транзистор. Получившийся «пластырь», закрепленный на теле человека измеряет уровень кортизола, являющимся основным гормоном стресса человека, в выделяемом поте. Кроме удобства использования новый тип сенсора отличает скорость работы, позволяющая получать данные об изменении уровня кортизола в режиме реального времени и высокая точность измерения, немногим уступающая стационарным аппаратам.

Ожидается, что данное изобретение позволит лучше понять природу стресса, а также измерять уровень стресса в течении длительного времени, определяя факторы его вызывающие. Кроме того, благодаря новым пластырям уровень стресса можно будет измерять у маленьких детей, что ранее было невозможно.