Образование
Владимир Путин предложил вернуть в российское образование воспитательную функцию
Поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» предлагают возвращение в систему образования воспитательной работы, которая будет включена в состав образовательных программ.
Программы воспитательной работы будут разрабатывать и утверждать сами образовательные организации при участии советов обучающихся и родителей.
Комментируя предлагаемые поправки Путин пояснил, что их смысл в том, чтобы «укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной системы».
Таким образом, появилась надежда, что чиновники вспомнят о том, что система образования не только учит, но и воспитывает, формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано общество.
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