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Образование

Владимир Путин предложил вернуть в российское образование воспитательную функцию

Образование
21 мая Президент РФ Владимир Путин вынес на рассмотрение депутатов ГД законопроект об укреплении воспитательной части системы образования.

Поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» предлагают возвращение в систему образования воспитательной работы, которая будет включена в состав образовательных программ.

 Программы воспитательной работы будут разрабатывать и утверждать сами образовательные организации при участии советов обучающихся и родителей.

Комментируя предлагаемые поправки Путин пояснил, что их смысл в том, чтобы «укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной системы». 

Таким образом, появилась надежда, что чиновники  вспомнят о том, что система образования не только учит, но и воспитывает, формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано общество.

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