Владимир Путин предложил вернуть в российское образование воспитательную функцию

Поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» предлагают возвращение в систему образования воспитательной работы, которая будет включена в состав образовательных программ.

Программы воспитательной работы будут разрабатывать и утверждать сами образовательные организации при участии советов обучающихся и родителей.

Комментируя предлагаемые поправки Путин пояснил, что их смысл в том, чтобы «укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной системы».

Таким образом, появилась надежда, что чиновники вспомнят о том, что система образования не только учит, но и воспитывает, формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано общество.