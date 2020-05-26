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Образование

Сроки ЕГЭ снова изменили: настоящие экзамены начнутся с 3 июля

Образование
Министерство просвещения объявило о новом изменении сроков начала проведения ЕГЭ. 29 июня проведут только пробные экзамены без участия школьников.

Министреству нужно время для отработки организационных моментов.  Вместо даты, заявленной Президентом РФ, единые госэкзамены экзамены для выпускников начнутся 3 июля. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Таким образом, график проведения предметных ЕГЭ тоже будет изменен.

Уже назначенные на 29 июня литературу, информатику и географию проведут 3 июля. Самый массовый экзамен - по русскому языку - проведут в два дня 6 и 7 июля, а 10 июля состоятся экзамены по профильной математике.

Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, 13 июля ожидается ЕГЭ по истории и физике, 16 июля - обществознание и химия, 20 июля - биология и письменная часть экзамена по иностранным языкам, а 22 и 23 июля - его устная часть.

Резервные дни запланированы на 24 июля и 25 июля.

- Начало ЕГЭ с пробных экзаменов никак не отразится на сроках приемной кампании, - заверил Кравцов.

Экзамены планируют завершить 25 июля.

 

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