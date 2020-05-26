Сроки ЕГЭ снова изменили: настоящие экзамены начнутся с 3 июля
Министреству нужно время для отработки организационных моментов. Вместо даты, заявленной Президентом РФ, единые госэкзамены экзамены для выпускников начнутся 3 июля. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Таким образом, график проведения предметных ЕГЭ тоже будет изменен.
Уже назначенные на 29 июня литературу, информатику и географию проведут 3 июля. Самый массовый экзамен - по русскому языку - проведут в два дня 6 и 7 июля, а 10 июля состоятся экзамены по профильной математике.
Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, 13 июля ожидается ЕГЭ по истории и физике, 16 июля - обществознание и химия, 20 июля - биология и письменная часть экзамена по иностранным языкам, а 22 и 23 июля - его устная часть.
Резервные дни запланированы на 24 июля и 25 июля.
- Начало ЕГЭ с пробных экзаменов никак не отразится на сроках приемной кампании, - заверил Кравцов.
Экзамены планируют завершить 25 июля.
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