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Образование

Минобрнауки сообщает об изменении сроков подачи документов для поступления в ВУЗ

Образование
В 2020 году ВУЗы будут принимать документы абитуриентов с 20 июня и до 17 августа. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

При этом, выпускники уже с 20 июня могут подавать в вузы заявления о поступлении на соответствующие направления или специальности.

Другими словами, в этом году прием заявлений от абитуриентов ВУЗы готовы начать до получения  ими  результатов ЕГЭ.

- Особенность этого года - заявление можно подать до сдачи ЕГЭ, - подчеркнул Фальков.

Напомним, по решению Рособрнадзор проведение ЕГЭ стартует 3 июля и завершается 22–23 июля.

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