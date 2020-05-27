Образование
Минобрнауки сообщает об изменении сроков подачи документов для поступления в ВУЗ
При этом, выпускники уже с 20 июня могут подавать в вузы заявления о поступлении на соответствующие направления или специальности.
Другими словами, в этом году прием заявлений от абитуриентов ВУЗы готовы начать до получения ими результатов ЕГЭ.
- Особенность этого года - заявление можно подать до сдачи ЕГЭ, - подчеркнул Фальков.
Напомним, по решению Рособрнадзор проведение ЕГЭ стартует 3 июля и завершается 22–23 июля.
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