В Петербурге на базе училища им. Мусоргского откроется Академия джаза

Игорь Бутман поступил в музыкальное училище им. Мусоргского по классу саксофона в 1976 году, сделав выбор между музыкой и хоккеем, и закончил его в 1981 году. Сегодня народный артист России Игорь Бутман – звезда джаза мировой величины.

И.М. Бутман является директором Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Академия джаза». Петербургская «Академия джаза и популярной музыки под кураторством Игоря Бутмана» станет структурным подразделением Училища им. Мусоргского и будет базироваться в новом корпусе училища им. М.П. Мусоргского на Боровой улице, где к 2023 году должен завершиться ремонт.

Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга сообщает о том, что в соответствии с принятым постановлением правительства города комитет по культуре разрабатывает образовательную программу и проект государственного задания учреждению по дополнительным общеобразовательным программам эстрадно-джазового направления.

«В Петербурге особое отношение к джазу. Это единственный город, в котором есть государственная джазовая филармония, а теперь появится и Академия. Рад что ее будет курировать Игорь Бутман, который благодаря своему таланту давно стал «человеком мира», но для нас остаётся ленинградцем-петербуржцем», - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.