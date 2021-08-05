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Образование

В Петербурге на базе училища им. Мусоргского откроется Академия джаза

Образование
Фото: сайт Игоря Бутмана Фото: сайт Игоря Бутмана Академия джаза откроется на базе музыкального училища им. М.П. Мусоргского – средне-специального музыкального учебного заведения, основанного в Ленинграде в 1926 году. Об организации новой музыкальной академии договорились в столице губернатор Петербурга Александр Беглов и музыкант и продюсер народный артист России Игорь Бутман, сообщает официальный сайт Смольного.

Игорь Бутман поступил в музыкальное училище им. Мусоргского по классу саксофона в 1976 году, сделав выбор между музыкой и хоккеем, и закончил его в 1981 году. Сегодня народный артист России Игорь Бутман – звезда джаза мировой величины.

И.М. Бутман является директором Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Академия джаза». Петербургская «Академия джаза и популярной музыки под кураторством Игоря Бутмана» станет структурным подразделением Училища им. Мусоргского и будет базироваться в новом корпусе училища им. М.П. Мусоргского на Боровой улице, где к 2023 году должен завершиться ремонт.

Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга сообщает о том, что в соответствии с принятым постановлением правительства города комитет по культуре разрабатывает образовательную программу и проект государственного задания учреждению по дополнительным общеобразовательным программам эстрадно-джазового направления.

«В Петербурге особое отношение к джазу. Это единственный город, в котором есть государственная джазовая филармония, а теперь появится и Академия. Рад что ее будет курировать Игорь Бутман, который благодаря своему таланту давно стал «человеком мира», но для нас остаётся ленинградцем-петербуржцем», - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

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