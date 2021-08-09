Непривитым студентам рекомендовано перейти на «удаленку»

Рекомендации высшим учебным заведениям, подведомственным Минобрнауки, утвердил заместитель министра Дмитрий Афанасьев, сообщает ТАСС. Помимо перевода не прошедших вакцинацию на «удаленку» ведомство рекомендует проводить для них отдельные экзамены, организовать вакцинацию студентов из зарубежных стран за счет учебных заведений, а также требовать при заселении в студенческие общежития документы о прививках, перенесенной болезни или медицинском отводе.

Тем, кто сделал прививку или перенес заболевание в течение последнего полугода, ограничивать доступ в учебные заведения нет необходимости, следует из документа Минобра. А вот «для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», в каждом субъекте РФ целесообразно «принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» и устанавливать особый режим посещения с учетом эпидемиологической ситуации.