Даже попугаи умеют принимать экономически выгодные решения

Неожиданную разумность удалось обнаружить у попугаев немецким орнитологам в ходе проводимых ими исследованиях. Оказалось, что попугаю могут анализировать ситуацию и выбирать то решение, которое принесет им наибольшую прибыль в конечном итоге, а не в рамках текущего момента.

Согласно описанию исследования, опубликованных в журнале Scientific Reports, попугаи должны были выбирать между явным сиюминутным угощением и неким предметом, который в дальнейшем можно будет обменять на гораздо большее угощение. Несмотря на то, что подобное решение считается крайне сложным, и ранее считалось, что на него способен только человек и некоторые виды обезьян, попугаи с честью выдержали испытание.

Стоит отметить, что правильный выбор продемонстрировали абсолютно все участвующие в исследовании птицы, а учитывая, что этой, казалось бы, абсолютно необходимой каждому способностью не обладает большинство живущих на земле людей, следует признать, что в данной конкретной ситуации попугая следует признать победителем в заочном интеллектуальном споре с человеком.