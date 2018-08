Очевидное — невероятное: американские ученые научились ломать спагетти ровно напополам

Конечно, подобная загадка кажется недостойной внимания серьезных ученых. Легко представить, что вопросом неправильно разлома макаронины задается домохозяйка или же холостой мужчина, решивший в кои-то веки приготовить что-то кроме пельменей. Однако, первым данной проблемой озадачился известнейший американский физик Ричард Фейнман, более известный как один из создателей квантовой электродинамики. Он заметил, что из-за спагетти всегда ломается на три или больше кусков и объяснил это распространением по сухой макаронине каскадной волны, вызывающей «лишние» изломы. Однако, придумать способ, позволяющий ломать макароны ровно посередине ему не удалось.

И вот, спустя десятки лет, группа ученых-физиков из США и Франции разработала способ, позволяющий решить эту сверхважную задачу. Согласно исследованию, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences для получения ровно двух половин макаронины, необходимо одновременно с изгибом еще и скручивать ее вокруг своей оси, причем скручивание должно составлять не менее 250 градусов. Кроме того, в ходе исследования был обнаружен еще один, менее точный способ: необходимо ломать спагетти очень медленно, со скоростью не более 5 миллиметров в секунду. В этом случае с вероятностью более девяносто процентов вы получите ровно две половины макаронины.