Кредиты на обучение выдадут в декабре

Изначально планировалось, что выдача кредитов на обучение возобновится к началу учебного года после урегулирования организационных вопросов с Министерством финансов и Министерством экономического развития. Однако, в связи проведения процедуры реорганизации самого Министерства образования и науки сроки возобновления программы были сдвинуты на начало декабря.

Согласно обновленной версии программы, в образовательных кредитах будет предусмотрена льготная процентная ставка и отсутствие каких-либо дополнительных взносов. Изначально подобные кредиты будет предоставлять только Сбербанк, однако представители Минобрнауки надеются, что к этой программе подключатся и другие банки. При этом не очень понятно, что делать тем абитуриентам и студентам, кто рассчитывал на возобновление программы в конце лета. Теперь им придется или изыскивать собственные средства или обращаться за помощью в получении кредита в других банках, но уже на общих основаниях.

Напомним, что на сегодняшний день в России возможностью получения льготного кредита на образование воспользовались более девяти тысяч студентов. При этом, на текущий год в федеральном бюджете на реализацию данной программы заложено более двухсот миллионов рублей. Эти средства направляются на оплату части процентов по заключенным образовательным кредитам, что позволяет банкам выдавать их на льготных условиях, с годовой ставкой, не превышающей 10-11 процентов. Для сравнения, у банков не участвующих в госпрограмме «учебные» кредиты можно получить под 20-25 процентов годовых.

Представители вызов не скрывают разочарование сложившейся ситуацией. Льготные кредиты пользовались устойчивым спросом среди абитуриентов и срыв сроков начала программы может послужить причиной проблем с оплатой обучения среди студентов, зачисленных на платную форму обучения.