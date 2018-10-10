В процессе эволюции акулы частично лишились нюха и зрения

Большое исследование, посвященное изучению геномов японской кошачьей, коричневополосой кошачьей и китовой акул было опубликовано в журнале Nature Ecology&Evolution. Кроме достаточно большого количества новых данных о геноме этих видов акул, интересных только узкому кругу ученых, японские исследователи установили, что за миллионы лет эволюции глубоководные акулы практически полностью лишились зрения и нюха. Конечно, акулы сохранили более чем достаточное количество светочувствительных рецепторов для ориентации в условиях слабой освещённости, однако это не идет ни в коке сравнение с тем зрением, которое было у этих представителей отряда хрящевых рыб несколько миллионов лет назад. Кроме того, несчастные акулы могут жаловаться не только на плохое зрение, но и на проблемы с обонянием по причине потери подавляющего большинства обонятельных рецепторов. При этом, как известно, акулы могут различать «запахи» в воде на достаточно большом расстоянии, что может говорить о том, что для этого они используют неизвестные ученым механизмы.