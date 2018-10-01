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Образование

Группа «Илим» Захара Смушкина предлагает корпоративные программы стажировки

Образование
Группа «Илим» под руководством российского предпринимателя Захара Смушкина заботится не только о получении прибылей, но и о подготовке кадров на перспективу. Компания реализует программы стажировки студентов и выпускников.

Совладелец и основатель Группы «Илим» неоднократно заявлял, что производственный и социальный векторы должны идти параллельно. Программы стажировок дают молодежи возможность строить будущее уже сегодня.

Стажировка в «Илиме»: студентам и выпускникам вузов

Всем молодым людям, желающим как можно скорее начать карьеру, компания предлагает вступить в ряды участников корпоративной программы, сделать первые шаги в перспективной профессии. Каждый стажер может впоследствии стать кандидатом на свободные вакансии «Илима». Стажировка предусмотрена по двум видам программ: 

  • краткосрочной – на период студенческих каникул;
  • долгосрочной – на год.

На краткосрочные стажировки приглашаются студенты, обучающиеся на 3-6 курсе. Заявки от соискателей принимают с начала марта по май шесть филиалов Группы «Илим» (Братск, Дмитров, Коммунар, Усть-Илимск, Коряжма, Санкт-Петербург). Стажировку можно пройти в июле-августе, либо в другое время по личной договоренности с руководителем. Загрузка стажера составляет 40 часов еженедельно, работа оплачивается.

Долгосрочная программа «Илим Старт» рассчитана на год. Она предназначена для выпускников с профильным образованием. Заявки принимают три производственных комбината компании: Коряжма, Братск, Усть-Илимск. Молодым людям предоставляют возможность работать на производстве с опытными наставниками, участвовать в проектной деятельности, изучать отраслевые технологии по индивидуальным схемам. По окончании долгосрочной программы успешные стажеры могут получить постоянное рабочее место.

Что дает студентам стажировка в подразделениях «Илим»

По мнению молодых специалистов, участвовавших в программе и сегодня работающих в компании, эти программы дают возможность углубить знания, полностью погрузиться в задачи подразделения, учиться на практических кейсах. Вчерашние студенты получают бесценный опыт, работая рядом с профессионалами.

В профессиональной биографии Захара Смушкина – непростой путь от студента до учредителя и руководителя успешной корпорации. По мнению российского бизнесмена, ключевой ценностью и главным активом компании являются ее сотрудники. Открывая стажировку, привлекая к обучающему проекту талантливую молодежь, Группа «Илим» готовит новое поколение успешных специалистов для своих предприятий.

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