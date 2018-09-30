Найденный в Южно-Африканской Республике динозавр оказался самым крупным животным своего времени

Найденный динозавр, названный Ledumahadi mafube, относится к классу завроподоморфов и по предварительным оценкам обитал на территории современного Лесото около 200 миллионов лет назад. Данный вид динозавров просуществовал на нашей планете около 170 миллионов лет и большую часть этого времени представители этого вида являлись крупнейшими сухопутными животными на планете. В некоторые периоды завроподоморфы весили до 70 тонн, однако обнаруженный экземпляр был намного меньше своих сородичей-рекордсменов и весил «всего» 10-12 тонн.

Несмотря на то, что палеонтологам удалось найти всего несколько позвонков, одну из локтевых и одну из бедренных костей, им удалось определить, что приблизительный возраст динозавра равнялся 15 годам. Кроме того, найденные кости позволили установить, что динозавр уже передвигался на четырех ногах, но еще не обладал колонообразными конечностями, характерными для более поздних представителей завроподоморфов. Таким образом, Ledumahadi mafube является промежуточной стадией развития своего вида, который за сотни миллионов лет своего существования не только существенно увеличился в размерах, но и полностью изменил рацион питания, превратившись из хищника в травоядное.