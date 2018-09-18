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Образование

Ученые планируют вырастить живую нейронную сеть

Образование
Сюжеты фильмов катастроф, которые начались с того, что ученые создавали разумное нечто с каждым днем становятся все к реальности. Команда биологов и компьютерных инженеров получила грант на создание живой нейронной сети.

По большому счет речь идет не просто о нейронной сети, а о первом функционирующем компьютере, полностью состоящем из живых клеток. Понятно, что размер гранта в 500 тысяч долларов подразумевает создание компьютера способного выполнять только самые базовые вычисления, однако, в случае успеха, можно будет говорит об открытии новой эры в истории человечества.

Детали проекта на данный момент не обнародованы, однако известно, что ученые попытаются использовать живые клетки для создания нейронной сети, которая впоследствии будет обучаться при помощи оптогенетики – техники, основанной на использовании света для контроля клеток. Предполагается, что одной из задач проекта будет обучение созданной нейронной сети распознаванию рукописного текста.

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