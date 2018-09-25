«К учебе готов!» — помогает убедиться «Комус»

В рамках этой акции предлагаются подарки всем, кто сделал покупку минимум на 1000 рублей и при заказе ввел промокод «Отличник». Презентом для участников акции выбран внешний аккумулятор. Сроки действия предложения ограничивает количество подарков. К участию приглашаются только физические лица.

Что можно приобрести для школьника в «Комусе»?

Сначала об акционных товарах — это всевозможные тетради, ручки, подставки для учебников, папки, карандаши, клей, ластики, краски и множество других материалов и инструментов для учебы и творчества. Однако полный каталог школьных товаров в «Комусе» еще обширнее.

Чтобы в период ажиотажа избежать необоснованных трат и при этом ничего не забыть, загляните в специализированные разделы. Стандартный перечень необходимых школьнику вещей включает следующие пункты:

тетради универсальные (тонкие и общие), нотные, предметные;

дневник;

пишущие принадлежности, чертежные инструменты, пенал для школы;

материалы, инструментарий и экипировка для уроков труда и ИЗО;

обложки для книг и тетрадей;

форма и одежда для занятий физкультурой;

ранец или рюкзак, мешок для сменной обуви.

Качество в приоритете

Современный ассортимент товаров для учебы включает изделия на любой вкус и бюджет. Однако правильно собрать школьника — значит позаботиться не только о наличии, но и о качестве нужных вещей. «Комус» приветствует такой подход и предлагает только добротные безопасные для детей товары.

В первую очередь стоит обратить внимание на выбор портфеля, с которым ученик ежедневно будет ходить на занятия. В интернет-магазине представлены десятки моделей школьных ранцев и рюкзаков, привлекающих внимание эстетичным дизайном, эргономичной конструкцией и безупречным исполнением. Это товар брендов с хорошей репутацией, не вызывающий сомнений в качестве. Есть ортопедические ранцы, которые помогут поддерживать правильную осанку. Для подростков — рюкзаки с ортопедической спинкой. Для студентов — молодежные модели.

Подборка канцтоваров для учебы охватывает все категории предметов, использование которых рекомендуется образовательными программами. Изделия соответствуют стандартам.

Особенно выгодны в «Комусе» покупки оптом. Сделать такие можно в расчете на класс, параллель или целое учебное заведение — достаточно объединиться под руководством родительского комитета. Экономия бюджета для каждого участника совместного заказа будет существенной. Отдельным семьям оптовая схема тоже доступна — просто приобретайте сразу канцтовары на весь учебный год или четверть.

При определенной сумме чека доставка покупок выполняется бесплатно.