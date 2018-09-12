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Образование

В Тихом океане обнаружены три новых вида рыб

Образование
В ходе исследований, проходивших в Перуанско-Чилийском желобе, ученым удалось обнаружить три ранее неизвестных вида рыб.

Обнаруженные виды обитают на глубине более 7 километров и относятся к типу липардовых рыб, более известных как морские слизни. За этим неприятным названием скрывается соответствующая внешность, характерной особенностью которой является полное отсутствие чешуи и студенистое тело. Подобное строение тела помогает представителям этого семейства рыб выживать на большой глубине, в условиях полного отсутствия света, низкой температуры и высокого давления.

Рыбы, получившие временные названия «розовый, голубой и фиолетовый морской слизень», были обнаружены с помощью специальных глубоководных дистанционных камер. Ранее неизвестные науке слизни среагировали на скопление ракообразных, которые питались оставленной учеными приманкой. Стоит отметить, что одной видеозаписью ихтиологи не ограничились и смогли поймать одну из обнаруженных рыб, которая будет доставлена в один из университетов для последующего изучения.

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