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Образование

Ученые обнаружили встроенную в мозг систему шумоподавления

Образование
Именно благодаря этой системе мы, сами того не замечая, способны приглушать «фоновые» шумы в повседневной жизни.

В качестве подопытных животных ученые из Университета Дьюка и Нью-Йоркского университета использовали мышей. В ходе эксперимента для грызунов была разработана система виртуальной звуковой реальности, в которой испытуемые бегали по беговой дорожке с закрепленной в статичном положении головой. Во время бега мышам в такт их шагам проигрывалась специальная аудиозапись, которая должна была заменить естественный шум шагов. Через некоторое время мозг мышей полностью адаптировался к искусственному шуму шагов и практически перестал на него реагировать. Особенно интересен тот факт, что подобный эффект приглушения наблюдался исключительно во время бега, в состоянии покоя мыши реагировали на «поддельный бег» точно так же, как и на другие внешние шумы.

По мнению ученых, аналогичным образом действует и человеческий мозг, автоматически приглушая фоновый шум, создаваемый самим человеком. Кроме того, неправильная работа нервных цепочек, отвечающих за механизм шумоподавления вызывает у человека слуховые галлюцинации. Таким образом, дальнейшие исследования в данном направлении помогут понять особенности работы мозга при психических расстройствах.

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