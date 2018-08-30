Выбираем металлические шкафы для раздевалок

На любых учебных объектах, где есть потребность в смене одежды, должно быть предусмотрено отдельное помещение – раздевалка. Обеспечение в нем максимального комфорта достигается за счет установки необходимого числа специальных металлических шкафов.

Почему именно металлические шкафы

В производстве шкафов для раздевалок компаниями использовались самые разнообразные материалы. В советский период популярностью пользовались изделия из дерева, но впоследствии на рынке их практически вытеснили металлические аналоги. Востребованными данные шкафы стали благодаря:

абсолютной огнестойкости

устойчивости перед неблагоприятными факторами воздействия

высокой прочности

продолжительному сроку эксплуатации

За счет использования в производстве листовой стали шкафчики имеют небольшой вес, поэтому с их транспортировкой, установкой и демонтажем особых сложностей не возникает.

Возможные конфигурации шкафов для раздевалок

С учетом габаритов все шкафы подразделяются на три категории – небольшие, средние и большие. Оптимальные размеры мебели следует подбирать с учетом проходимости помещения. Металлические шкафчики для раздевалок различных размеров можно визуально оценить в онлайн каталоге одного из ведущих производителей - violanta.com/ru/shkafy-dlya-razdevalok/metallicheskie. Отдельно стоит отметить, что цены на все позиции указаны актуальные и в с легкостью сможете подобрать необходимые вам шкафы, не превысив имеющийся бюджет.

По количеству створок шкафы делят на двустворчатые и модели с одной дверцей. Первый вариант – оптимальное решение для раздевалки, обеспечивающее хранение вещей сразу двух посетителей. В большинстве случаев каждая створка закрывается индивидуальным замком. Если для двух дверей предусмотрено одно запирающее устройство, его эксплуатирует один человек.

Число секций в шкафах может варьировать от двух до неограниченного количества. Наибольшим спросом среди потребителей пользуются модели с 2,3 и 4 отсеками. Замки на таких шкафах могут быть предусмотрены самые разнообразные – врезные, навесные, электронные. Последние в сочетании с надежным пин-кодом обеспечивают наивысший уровень безопасности хранимым вещам.

С учетом конфигурации, размера шкафы в раздевалке устанавливаются по разным схемам. В узких, длинных помещениях их монтируют продольно в пристенной плоскости. В квадратных раздевалках – по периметру, в огромных залах – поперечное расположение для разграничения большого потока посетителей.

Как вы теперь понимаете, несмотря на кажущуюся простоту, вопрос выбора шкафов для раздевалки достаточно сложен. Надеемся, что сегодняшний материал поможет вам сделать оптимальный выбор.