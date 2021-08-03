Апраксин двор бьет рекорды по контрафакту

Проверяющие изымали кабели для зарядки, сетевые адаптеры, чехлы для смартфонов и планшетов, проводные и беспроводные наушники, «умные» часы и прочие гаджеты, стилизованные под оригинальные Apple. Все товары продавались по цене в 10-20 раз ниже по сравнению с оригинальными аксессуарами.

Представители бренда заявили о том, что изъятая во вторник на Апраксином дворе партия контрафакта – крупнейшая в истории российского Apple. Размер причиненного ущерба в компании оценивают минимум в 150 млн рублей.

По факту сбыта товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, Роспотребнадзор возбудил два дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ. Этой статьей предусмотрен штраф для юридических лиц лиц в размере пятикратной стоимости изъятых товаров, для граждан — двукратной стоимости, а также конфискация контрафакта.

На днях власти Петербурга объявили о масштабной зачистке Апраксина двора от арендаторов и передаче к 30 сентября части помещений в ведение города. Через несколько минут после отбытия проверяющих с территории рынка торговля гаджетами продолжилась как ни в чем не бывало.