Будет ли поставлена точка в деле о деньгах строительной СРО?

1.

Известно, что «банкиры из 90-х» традиционно занимаются похоронным делом, переработкой мусора и обналом - обналичкой денежных средств с целью уклонения от уплаты налогов и получения «чёрного нала» для расчётов, которые по разным причинам компании и их контрагенты не хотят отражать в налоговой декларации. Однако, самым капиталоемким, а значит самым привлекательным с точки зрения хищений, была и остается сфера строительства.

Не секрет, что без коррупционных схем, а значит и без участия криминальных элементов, до последнего времени в стройке было нельзя решить ни один вопрос. Особенно если это стройка на бюджетные деньги. По оценкам экспертов, потери бюджета на государственных стройках составляют от 30 до 45%. Понятно, что услугами по переводу этих денег из государственного кармана в карман участников проекта занимаются специализированные криминальные структуры.

После выявления хищений на Олимпийских стойках в 2016 году Правительство РФ объявило новый раунд системной борьбы с коррупцией в строительстве, которая рикошетом задела интересы и описанных выше криминальных групп. Большинство из них приспособились к новым условиям и стали применять более сложные, более цивилизованные или более дорогие схемы, а кто-то решил попробовать выскочить из «бизнеса» и, прихватив чужие деньги, устроить свою жизнь за пределам страны.

2.

За запутанной историей о потерянных 4,5 миллиардах рублей строительных компаний, которые исчезли из компенсационных фондов крупнейшей на северо-западе СРО «Строительный ресурс» петербургские предприниматели следят уже больше года. Напомним, в июле 2017 года в рамках государственной компании по «обеливанию компенсационных фондов» строительных саморегулируемых организаций, «Строительный ресурс» не смог предъявить и перевести на спецсчет в уполномоченный Правительством РФ банк 4,5 млрд рублей. К организации возникли вопросы, и в октябре 2017 финансовая полиция пришла в офис «Строительного ресурса» с обысками. В результате оперативных мероприятий были задержаны руководители СРО – Алексей Шувалов и Екатерина Гольцева, которым предъявили обвинение в мошенничестве.

Однако, почти сразу стало известно, что указанные 4, 5 млрд рублей Союз «Строительный ресурс» размещал через АО «УК «Норд-Вест Капитал», связанную с банкиром Алексеем Елисеевым, и когда пришло время предъявить эти деньги государству, у руководства СРО возникли непредвиденные сложности. Для того, чтобы добиться исполнения условий договора и забрать свои деньги, строителям пришлось подать на УК в суд, но, судя по всему, получить деньги в рамках арбитражного судопроизводства было уже невозможно.

Через полтора месяца после подачи иска офис компании «УК «Норд-Вест Капитал» был закрыт «в связи с форс-мажорными обстоятельствами». А 26 сентября 2017 года банк России аннулировал её лицензию на осуществление деятельности, и управляющая компания фактически растворилась в воздухе. По сведениям оперативников экономической полиции Петербурга, на часть исчезнувшей суммы была приобретена недвижимость в Испании, Прибалтийских странах, Америке и нескольких островных государствах, а фактический владелец компании «УК «Норд-Вест Капитал» Алексей Елисеев вместе с деньгами и семьей скрылся в Испании.

Несмотря на то, что Елисеев почти сразу был объявлен в международный розыск, реальная надежда на то, что член криминальной группы «решал-банкиров» и деньги строителей будут найдены и возвращены на родину появилась только в мае 2018 года, когда следствием была установлена связь дела о хищении компенсационных фондов строительной СРО с криминальной деятельностью руководителя Северо-западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова. Задержанный в мае 2018 года чиновник практически сразу признал свое участие в преступлении, факты использования им служебного положения при хищении были неопровержимо установлены следствием. При аресте у Слабикова была изъята на редкость крупная сумма наличных средств. Дело вышло на федеральный уровень, получило широкую огласку и общественный резонанс, после чего розыскные мероприятия в отношении Алексея Елисева приобрели дополнительный импульс.

Сейчас Елисеев задержан в Испании силами Интерпола и в ожидании экстрадиции пытается придать своему аресту политический оттенок. Однако, учитывая его богатую криминальную биографию, ему вряд ли удастся обмануть власти Испанского Королевства.

3.

Неспособность (или нежелание) соблюдать правила проявилась у Алексея Елисеева достаточно рано. Еще в юности по дисциплинарной статье его с треском отчислили из Санкт-Петербургского высшего военно-топографического училища. Неуравновешенность и склонность решать вопросы методами 90-х останется с ним навсегда – заказать показательное избиение или сжечь машину жены делового партнера в целях устрашения – еще пять лет назад для него обычное дело.

Не сложились у Елисеева отношения с государственной системой и на первом месте работы - в Центральном банке России, куда он попал благодаря родственным связям. За десять лет ему так и не удалось подняться выше позиции старшего специалиста. Обида на систему и желание сорвать легкий куш со временем только усугубились. Что и определило его дальнейший путь – с 2005 года работу в частном банке он совмещает с услугами по отмыванию денег и обналичке. Итог бурной деятельности вице-президента и начальника казначейства банка Елисеева для ОАО «Ганзакомбанк» оказался печальным – в апреле 2015 года у него была отозвана лицензия.

Упомянем только некоторых партнеров Елисеева по бизнесу, уже попавших в руки экономической полиции.

Его друг Михаил Бабарин - до 2015 года генеральный директор инвестиционной компании «Энергокапитал» известен тем, что покинул компанию, оставив неисполненных обязательств перед клиентами на 1,5 млрд. рублей. В 2016 году в офис компании вошла полиция, а сама компания вступила в процедуру банкротства. По оценке СМИ в результате мошеннических действий пострадали порядка 1500 клиентов компании в Санкт-Петербурге, Москве и других городах.

Также известно, что Алексей Елисеев имел близкие дружеские и деловые отношения с совладельцем «Балтстроя» Дмитрием Сергеевым и его подчиненным – директором «Стройкомплект» Дмитрием Торчинским, арестованным в прошлом году по делу о хищении средств на бюджетных стройках в составе организованной группы. В результате мошеннических действий государственные средства, выделенные на стройку, были выведены в неизвестном направлении.

В целом, схема по которой работают «банкиры-решалы» предельно проста. Предприниматели и строители обращаются к ним за услугами по отмыванию или обналичиванию средств. Когда деньги поступают в оборот, сделку, ссылаясь на «форс-мажорные обстоятельства» или давление со стороны налоговых органов разрывают в одностороннем порядке, а похищенные средства вкладывают в недвижимость или выводят за границу.

По похожей схеме Елисеев смог «кинуть» на 350 млн рублей даже своего наставника и давнего партнера по рынку обналички - Руслана Сибилева, за одним присвоив в 2008 году и его пакет акций многострадального Ганзакомбанка.

О количестве кинутых партнёров Елисеева можно судить по тому, как «неудачные инвестиции» с его участием через лояльные банки размещались в Англии, Америке, Чехии, Эстонии, Латвии, Гонконге и на Кипре. Любой желающий может убедиться, что на его имя в Москве и Петербурге зарегистрировано более 80-ти квартир. В России размещением украденных Елисеевым у партнеров денег в объекты недвижимости занимался его помощник Дмитрий Павловский.

Другого своего помощника, Игоря Тумина, директора УК «Норд-Вест Капитал», который под умелым руководством Елисеева и выводил все украденные средства, Алексей переправил в Прибалтику, спрятав от федерального и международного розыска. Почему он так по-особенному озаботился судьбой именно Тумина – любителя несовершеннолетних девочек и детских колготок, пока остается только догадываться. Возможно, сыграла роль общность пристрастий, и не только к чужим деньгам.

Однако, «банкиры из 90-х» совершенно разучились любить родину. Поэтому, еще в 2012 году Елисеев зарегистрировал в испанском Бенидорме компанию Financal house costablanca, специализирующуюся на строительстве и аренде недвижимости. Через эту фирму и утекали широким потоком деньги строителей, похищенные Елисеевым в результате незаконной деятельности. Например, только 15 элитных вилл, стоимостью от 1,5 до 2,5 миллионов евро каждая, приобретенные им через подконтрольные компании, можно найти в испанских Морейре и Финестрате. Также активно и успешно Елисеев вкладывался в недвижимость Эстонии, Доминиканы, Сент-Невиса и американского Майями.

4.

Вероятно, Алексей Елисеев прекрасно понимал, что постоянная игра без правил и грубое «кидалово» не может оставаться безнаказанным вечно. Поэтому к побегу он начал готовится заблаговременно – учил языки, выводил деньги, умножал коллекцию загранпаспортов и оформлял членам семьи иностранное подданство: сам получил гражданство Сент-Невис и вид на жительство в Испании, жену вписал в Доминикану, сын стал гражданином США, дочь – республики Доминикана и Сент-Невис. И в 2017 году, прихватив деньги строителей, покинул пределы Российской Федерации.

Стоит ли упоминать, что при обыске в опустевшей питерской квартире Елисеева оперативники в лучших традициях «бандитского Петербурга» нашли традиционный для 90-х обрез ружья, а в банковской ячейке 800 тысяч американских долларов, или что все перечисленные эпизоды – лишь малая часть преступлений Алексея Елисеева. Расследование продолжается, и в самое ближайшее время следствием будет дана процессуальная оценка множеству других его криминальных «подвигов».

Следователи уверены, что возвращение бывшего банкира на родину способно поставить в деле о пропаже миллиардов рублей строительных СРО жирную финальную точку.