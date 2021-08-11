Пока гром не грянет: Следственный комитет наконец заинтересовался «Дачей Кривдиной»

Как сообщает пресс-служба ведомства, частичное разрушение постройки было вызвано нарушением требований сохранения и использования “Дачи Кривдиной” неустановленными лицами из числа сотрудников одной из организаций Санкт-Петербурга. Полагаем, речь идет об ООО “Норд-отель”, выкупившим здание еще в 90-х годах. Владельцу здания грозит и административная ответственность. Максимальная сумма штрафа за подобное нарушение может достигать 20 млн рублей.

Следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего в попытках выявить лиц, причастных к обрушению башни старинной деревянной дачи. Напомним, башня обрушилась в ночь на 31 июля текущего года, проломив часть верхнего этажа и чердак.

Обвал башни - не первый случай частичного разрушения дачи: осенью 2018 года полностью обрушилась левая часть здания. Тем не менее ни ООО “Норд-отель”, ни Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры не приняли никаких мер по сохранению объекта культурного наследия.

Дом своими силами поддерживает семья Павловых, проживающая здесь еще с советских времен и ожидающая расселения с 1983 года. Последние события заставили ООО “Норд-отель” заключить с семьей соглашение, согласно которому организация обязуется приобрести и передать в собственность Павловым две квартиры площадью не менее 65 кв. метров в срок до 31 декабря 2021 года. Пока же семье готовы предоставить жилье в маневренном фонде.

О планах собственника по восстановлению “Дачи Кривидиной” не сообщается. По информации бывшей сотрудницы ООО “Норд-отель”, после обрушения башни на территории дачи начались работы по консервации полуразрушенной части здания.